Indies de Escocia: Franz Ferdinand convierte Pelícano en su sala de baile particular

Con dos guitarras, un bajo, un teclado y una batería también se puede hacer bailar a la sala Pelícano, ese espacio que hace tiempo que ha superado su condición meramente de discoteca para convertirse también en una sala de referencia. Los escoceses Franz Ferdinand regresaron a la ciudad para, al amparo de otro festival (en 2022 fue el Morriña y esta noche el Gozo Fest) volver a reivindicar el ‘gafapastismo’ de comienzo de siglo.



Alex Kapranos y su banda no tiraron de puntualidad británica y salieron a una abarrotada sala pasados diez minutos de la hora prevista. Lo hicieron a ritmo de jazz y con el famoso arqueo de piernas del frontman. Seamos sinceros: ‘The Human Fear’ ha resultado una excusa perfecta (y notable en cuanto a calidad) para salir a pasear por Europa y reencontrarse con la legión de ‘cuarentones’ que se saben al dedillo sus hits.

Resultó más que evidente durante una primera parte del set en la que los rockeros de Glasgow decidieron dar una de novedad y otra de éxito. ‘Night or Day’ y ‘The Dark of The Matinee’ como elección para el inicio son el mejor ejemplo, como también lo fue la intensidad de la respuesta del público a según qué tema.

Por cierto, mención aparte, y seguramente aplauso, merecen los casi 4.000 asistentes a Pelícano: increíblemente en pleno 2025 los móviles brillaron por su ausencia y solo se trató de bailar, cantar y disfrutar de la música. Sin likes. Para el tercer tema Kapranos se acordó de reconocer que era “increíble” estar de vuelta en A Coruña. “Este sitio tan bonito”, dijo. ‘Bar lonely’ y ‘Katherine Kiss Me’ siguieron con ese setlist bífido que funcionó maravillosamente bien, al igual que con ‘Walk away’ .



Pero cuando tocó ponerse serios de verdad, tal como dice la letra, A Coruña fue afortunada de poder, casi un cuarto de siglo después, saltar al unísono para ‘Do you want to’. “Han encendido la ciudad”, se escuchó desde las filas del fondo. Pero realmente solo habían prendido la mecha para la apoteosis que supusieron ‘This fire’ o ‘Take me out’. Palabras mayores. Himnos que suenan y funcionan exactamente como busca un público que siempre acudirá a su cita.