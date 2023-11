Sí, la 'high class' se paseó por las calles de A Coruña, celebró la fotografía de Helmut Newton en el muelle de Batería y durmió en el NH Collection Finisterre. Desde Jon Kortajarena hasta Carlyne Cerf de Dudzeele, modelos y fotógrafos no quisieron perderse la inauguración, impulsada por la coruñesa Marta Ortega, de la exposición del fotógrafo australiano.

Jon Kortajarena | Foto: Saskia Lawaks



En una noche donde no faltaron la elegancia y el buen comer, de la mano del aclamado chef Javier Olleros, de Culler de Pau, hubo tiempo también para recorrer la exposición y sacar fotografías muy divertidas, como la que subió a su cuenta Michel Gaubert haciendo una recreación, junto a Kristen McMennamy, de la fotografía de Newton que se puede observar tras ellos.

Instagram de Michel Gaubert



Gracias a la estilista francesa Carlyne Cerf de Dudzeele hemos podido conocer dónde y cómo se dispusieron las mesas. En la entrada a la exposición, rodeadas de los paneles que se pudieron ver en las anteriores exposiciones, había variedad de imágenes icónicas del fotógrafo homenajeado. Además, el color predominante fue el gris, acorde a la pintura de la sala; al mismo tiempo que resaltaron las decenas de velas de diferentes tamaños y formas que había dispuestas sobre los manteles, dando un toque cálido al ambiente.

A Eugenia Silva se la pudo ver este jueves por la mañana en el Zara de la calle Compostela, pero sus historias del muelle de Batería fueron muy descriptivas sobre el evento.

Los invitados presumen de A Coruña

Está claro que la ciudad herculina llama la atención y no iba a ser menos para los asistentes a la inauguración de la exposición de Helmut Newton. Desde el avión, Eugenia Silva fotografió la costa de A Coruña, donde el verde de los bosques se funde con el mar. 'Me gusta', añadió la modelo y empresaria a su historia de Instagram; que recuerda al verso de 'Me gusta A Coruña, me gustas tú' de Manu Chao.



Además, otra de las personalidades que alardeó de la ciudad fue el fotógrafo y videógrafo Justin Paquay, que cogió su ingenio y lo plasmó dando una perspectiva del castillo de San Antón diferente y fresca a la que estamos acostumbrados.