Ignacio Pedrosa | “No me preocupa el nombre, sino que se reconozca que el proyecto no tiene nada que ver”

Ignacio Pedrosa (Vigo, 1973) es el urbanista encargado durante cuatro años de desarrollar un proyecto novedoso en varios aspectos. Se trataba de completar este punto de la fachada marítima con el apoyo del Ayuntamiento y de la mayor parte de los vecinos, lo que no ha sido fácil, como el mismo reconoce.

¿Se ha tenido que pensar muchas veces el proyecto?

Dos o tres, diría yo. Dos factores han ido modificándolo: el Ayuntamiento y la intervención ciudadana, que para mí ha sido un proceso muy novedoso.



Los vecinos lo llamaban el ‘mamotreto’, ¿no?

Los vecinos que asistieron a las reuniones, en su gran mayoría, son los que están en contra. Estábamos teniendo reuniones con gente que no quería que se hiciera el proyecto por convicción. Por conceptos políticos, ideológicos. Mucha gente se oponía pro desconocimiento porque no sabían que íbamos a hacer zonas verdes, viviendas de protección oficial, porque creían que íbamos a construir un centro comercial y no pequeños locales.



¿Los convencieron?

Hay gente que se opone por fe, por ideología, y a esa gente da igual lo que le expliques. Pero nos dio la oportunidad de percibir cuáles eran sus mayores temores. Las torres les daban mucho miedo a todos, que les dejaran en sombra. Pero conseguimos que no las hubiera aunque hayamos tenido que darle más anchura a los bloques.

Todo arquitecto quiere dejar su marca en una ciudad ¿Le hubiera gustado una torre?

Yo creo que se podría haber hecho una ordenación probablemente donde un elemento singular hubiera, digamos, permitido significar este espacio. Y no creo que hubiera sido malo. De hecho, había propuestas anteriores donde, sin llegar a las torres originales estas que le dieron nombre a la zona. Pero en lo que se ha basado toda la ordenación es en crear canales visuales.

¿Cómo?

Aquí había que tomar una decisión. Si la ordenación iba a tener en cuenta el entorno o iba por su cuenta y ya se adaptaría el entorno con sus futuras renovaciones. Aquí se optó por tener en cuenta ese entorno, que está perimetrado, sobre todo el grupo de viviendas de María Pita.

¿Cómo se tiene en cuenta eso? ¿Cómo lo traduces a la ordenación? Pues permitiendo que existan conexiones transversales que permitan tener esos canales visuales con el fondo de la bahía. Históricamente, es un frente marítimo corrido, pero aquí es permeable.

La promotora renuncia a 5.000 metros cuadrados de aprovechamiento. Son millones de euros ¿Habría sido posible si no se hubieran disparado los precios?

A ver, yo creo que si hace cuatro años a la propiedad se le dice que van a subir tanto los precios de la construcción, a lo mejor hubiera sido más difícil la pelea de renunciar a la superficie, sinceramente.

Tantos cambios, y la gente lo sigue llamando de igual manera.

Al final es como pelearse con David y Goliat. Creo que va a ser muy difícil que le cambien el nombre. Y es muy gallego ¿Qué es más gallego que el percebe y la empanada? Pero no me preocupa tanto el nombre, sino que la gente reconozca que no tiene nada que ver con esas torres con forma de percebe que se diseñaron al principio.