Hydn | “¿Por qué elegir entre el inglés o el galego si puedo hacer mi música en ambos?

l Benidorm Fest, que se celebrará entre enero y febrero, podría volver a tener representación gallega si los deseos de los eurofans se hacen realidad. Eurovision Spain, la web por excelencia del festival en España, realiza cada año un sondeo en el que la gente propone artistas que querría ver sobre el escenario de Eurovisión y la coruñesa hydn está entre los doce favoritos del público para acudir al certamen con su tema ‘Drowning Fire’, junto a nombres como Rosalía, C.Tangana o Nathy Peluso.

¿Cómo comenzó su carrera profesional en la música?

Me metí en la música por primera vez gracias a un anuncio de Instagram. Yo había estudiado el último año con un chico que se llama Robin y un día publicó que estaba buscando una cantante para crear un dúo. Así nació Inland Valley. Hacíamos dream pop y sacábamos un tema por año. Nos costaba mucho compaginar y organizarnos bien, así que acabamos metides en una formación de la Fundación Paideia con la EOI llamada Coworking de Emprendimiento Musical. Ahí es cuando me di cuenta de que para profesionalizarme tenía que cambiar muchas cosas y sacrificar aún más. Ser artista emergente autogestionada y autofinanciada no es nada fácil. Entonces nació hydn y mis ganas de, como digo yo, “quemar con todo”.

Es usted la precursora del ‘galenglish’, una mezcla del gallego e inglés en sus canciones.

Son los idiomas en los que me expreso. El género que yo hago lo podría definir como una especie de dark pop electrónico con influencias de dark rnb. El ‘galenglish’ es mi forma de comunicarme con el mundo, a través de los dos idiomas que más cercanos siento. ¿Por qué elegir entre el inglés o el galego si lo puedo hacer en ambos? Además, me parece una forma maravillosa de que escuche música en galego gente que ni siquiera sabe que este idioma existe, y a la vez, de acercarla a la generación Z galega.

¿Cuáles son las claves de su música? ¿Qué busca a la hora de crear una canción?

Para empezar, un viaje. Contar una historia y, últimamente, entrar un poco en una especie de trance. Un viaje oscuro e hipnótico que te atrape. Esa es probablemente mi mayor máxima a la hora de hacer una canción. ¿Puede que no todas sean así? Es probable. Pero ahora mismo me estoy dejando llevar por lo que me apetece en cada momento y, sobre todo, disfrutar mucho del proceso creativo y de cada canción.

¿Cómo se siente al ver que es una de las favoritas del público para ir al Benidorm Fest?

Mi única forma de expresar lo que siento es diciendo que menuda simulación De verdad, lo siento totalmente irreal, como que voy a volver a mirar la lista y a decir “ah, no, ya no estoy. Se habían equivocado y yo no estoy ahí”. De verdad, estoy flipando muchísimo con todo el apoyo que estoy recibiendo y muy emocionada al ver que a la gente le guste tanto mi música.

¿Aceptaría ir? ¿Cree que el paso de las Tanxugueiras abrió un hueco a la música gallega?

¿Aceptar? Dime, ¿a quién puedo obligar a que me lleve al Benidorm Fest? La verdad es que sí que creo que Tanxugueiras han abierto un camino muy importante y desde que las vi ahí, dije, “yo quiero intentarlo también”. Así que claro que sí, llevamos ya un tiempo dándole vueltas mi productor y yo a cómo podemos hacer este tema y vamos a ir a por todas, a queimar con todo.