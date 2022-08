El humor y la música internacional dan inicio a las fiestas de María Pita

El músico James Blunt puso la nota internacional al inicio de las fiestas del verano coruñés en una plaza de María Pita llena hasta los topes.



Con puntualidad británica y ‘Breathe’ se presentó acompañado de una banda rock y convirtió el centro en una gran celebración. Había ganas de fiestas y se notaba. Tras lanzar un “¡Hola, Coruña!”, siguió con ‘Wisemen’ y ‘Carry you home’ en el repaso por los temas más representativos de su larga y consolidada carrera. Como era de esperar, con ‘You’re Beautiful’ el amor se adueñó del ambiente y el público se dejó la garganta.



Por momentos, los fieles seguidores perdieron la noción del tiempo y sintieron que se trasladaban a ‘1973’. ‘Singing Here we go again’ o lo que es lo mismo, cantando aquí vamos de nuevo, dieron comienzo las fiestas más esperadas.

La humorista Carolina Iglesias, en el balcón de María Pita | Javier Alborés

Pregón de Carolina Iglesias

Poco antes, la humorista Carolina Iglesias llenó de alegría María Pita. ‘Percebes y grelos’, nombre con el que también se conoce a la cómica, no defraudó a sus seguidores. Fue recibida con un gran aplauso a su salida al balcón acompañada de la alcaldesa Inés Rey.



“Poucos lugares do mundo teñen un vínculo coa diversión tan forte como nós”, dijo la regidora. “Coruña é a cidade de referencia das persoas creativas”, añadió Rey, que recordó a María Casares, Emilia Pardo Bazán y María Pita.



Llegó el turno de Carolina Iglesias que se presentó con un “Boas noites, coruñeses e coruñesas”. Afirmó que era un honor ser pregonera de las fiestas, tuvo una mención especial para las personas jóvenes y para la generación Z, por tener tan en cuenta la salud mental. Señaló que está orgullosa de esta generación que marcará el futuro y no se olvidó de destacar la gran cantidad de eventos de las fiestas. “E aínda hai xente que di, e na Coruña que hai?”, bromeó.



Ofreció un pregón que invitó a derribar prejuicios y a cuidar la lengua materna. Tuvo tiempo para hablar koruño y puso a la plaza a cantar ‘Vivir na Coruña que bonito é’. Hubo un recuerdo especial para Pedro Brandariz y para Samuel Luiz, tras el que destacó que no se puede permitir la violencia contra el colectivo Lgtbiq+ y que las mujeres quieren llegar seguras a casa.



Terminó agradeciendo emocionada a los coruñeses su presencia para despedirse con un ¡“Viva Galicia, viva Coruña, forza Dépor”!