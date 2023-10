Los hoteles de A Coruña rozan el lleno con el Womex: “No es normal para estas fechas”

El Womex atrajo a la ciudad a más de 5.000 personas procedentes de más de cien países. El encuentro internacional puso fin ayer a cinco intensas jornadas de promoción y divulgación musical con una gran respuesta de participación. Este éxito se trasladó a diferentes sectores en la urbe, entre ellos el hotelero. Según el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, si bien no hay una cifra exacta de turistas que reservaron plaza en los hoteles, “hemos estado a un 90% de ocupación”.



El también director del NH Collection Finisterre asegura que este porcentaje “en esta fecha no es normal”. El sector se muestra optimista de cara al invierno y los congresos, precisamente, juegan un papel fundamental. “No llegaremos, lógicamente, a los datos del verano, pero al haber tantos congresos y conciertos los resultados se podrán controlar de manera optimista hasta final de verano”, indica Collazos.



La hostelería también ha vivido unas jornadas intensas. Los conciertos del Womex se celebraron en el Palacio de la Ópera, O Parrote, teatro Colón, Palexco, Pelícano, Playa Club y la Filmoteca de Galicia. Por ello, los establecimientos hosteleros del entorno de estos recintos notaron un especial incremento de actividad. En La Marina, por ejemplo, “se notó bastante movimiento, con mucha gente que acudía a la zona a desayunar y comer”, señala el presidente de los hosteleros y copropietario de la Mansión 1783, Alberto Boquete.

Las cifras



Los datos de participación muestran el gran impacto que tuvo esta cita en la ciudad. Según el Gobierno municipal, al Womex acudieron 2.750 profesionales de 105 países en representación de 1.385 compañías; se celebraron más de sesenta actividades y espectáculos; 1.010 promotores de eventos, 570 sellos discográficos y distribuidores; 460 instituciones gubernamentales y educativas; 770 agentes discográficos; 700 managers y 320 productores; 260 periodistas nacionales e internacionales; 96 relatores y más de 250 puestos en los que se exhibieron los productos y servicios de hasta 703 compañías de 58 países. “Son algunas de las cifras que marcan el éxito de esta edición del Womex en A Coruña. Un evento para dar a conocer la música local en un área global”, subraya el Ayuntamiento.



La última jornada se celebró en el teatro Colón con una entrega de premios en la que se concedieron dos galardones. Por una parte, el premio a la excelencia profesional, que recayó en On the move, mientras que Bcuc recogió el premio al artista Womex23. Posteriormente, el grupo ofreció un concierto que levantó al público de sus asientos en varias ocasiones. Durante la entrega de galardones se hizo hincapié en la importancia del Womex, no solo para dar a conocer otras culturas o ciudades, sino de acercar el alma de la música de cada área local en el ámbito global.



Además, tanto los presentadores del evento como los artistas premiados destacaron que la esencia del encuentro musical va más allá de crear vínculos a nivel profesional puesto que, a nivel personal, supone que artistas o grupos puedan aportar algo positivo y así cambiar el mundo. Womex 2024 tendrá lugar en Manchester del 23 al 27 de octubre. El representante municipal de la ciudad de Reino Unido, Luthfur Rahman, invitó a todos los asistentes a una nueva edición de un evento único en el mundo.