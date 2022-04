Los hoteles de la ciudad esperan una ocupación superior al 80% en Semana Santa

Los hoteles de la ciudad vivirán una Semana Santa que iniciará la recuperación tras la tormenta del covid. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, prevé que la ocupación rondará el 80-85% en los establecimientos hoteleros de la ciudad, por lo que se muestra “optimista” y esperanzado también por el factor de última hora, “como ocurre últimamente en todos los puentes”.









Visitantes





Con la idea de que se inicie el esperado empujón para el sector, los datos son buenos. Eso sí, “cogiendo todo entre comillas porque las decisiones pueden cambiar según el tiempo o la coyuntura económica”.



Así, Collazos explica que la crisis económica que se ha desatado a raíz del conflicto de Ucrania “está afectando negativamente a la sociedad. Es por ello por lo que no podremos llegar a niveles de 2019, pero, aún así, los datos son buenos”, apuntilla.



El perfil del turista que visitará A Coruña en los próximos días será, de forma mayoritaria, nacional, a excepción de hoteles como el NH Collection Finisterre que acogerá a un alto número de visitantes internacionales. “El turista nacional tendrá una estancia media de cuatro días, de jueves a domingo”, afirma el presidente de Hospeco.



El hecho de que haya diversas actividades, así como eventos tales como la Golden Cup de Hockey, que se celebrará del 11 al 17 de abril en el Palacio de los Deportes, hará que “se puedan llenar los hoteles, ya que supone una dinámica positiva para la ciudad”.



El recién nombrado presidente de Hospeco ya anunció, tras incorporarse a su nuevo cargo, que Semana Santa sería clave para el sector, “ya que tendremos unos datos más reales de cómo puede estar siendo la situación turística”. Por otra parte, A Coruña espera la semana que viene (el día 15) la llegada de una triple escala de cruceros.



El viernes recalarán en el muelle “AIDAcosma”, “Club Med 2” y “Spirit of adventure”. No serán los únicos, y es que el sábado 16 llegará el “Mein Schiff 6” y el domingo el “Hanseatic Spirit”.