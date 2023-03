Los hosteleros estiman necesario el cierre de dos de cada tres pisos turísticos en A Coruña

Después de mucho debate, la regulación de los pisos turísticos en la ciudad comienza su andadura. El primer paso ha sido la serie reuniones que el concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego, celebró con representantes de varias asociaciones. Entre ellas, la de los hosteleros, que consideran que los pisos turísticos suponen una competencia desleal y que A Coruña, con más de setecientos, está saturada. Sostienen que es necesario reducir la cantidad a una tercera parte.



Agustín Collazos, presidente de Hospeco (Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña) considera evidente que es necesario la regulación de estas viviendas turística, tanto por su impacto social como sobre los negocios. “Los datos que se manejan es que su número se sitúa por encima de los que sería deseable”, señaló.



Por supuesto, los hoteleros son los primeros en percibirlo, porque disminuye sus ventas. “Lo que le pedimos al concejal es poder luchar en las mismas condiciones, porque nosotros tenemos muchas más normativas”, añadió.

Conviene señalar que, actualmente, por alquilar un piso turístico se paga exactamente lo mismo que un alquiler normal, a pesar de que su rentabilidad es mayor. Por otro lado, la tasa de basuras sí es diferente, como admite el propio Collazos. Pero él pone el acento sobre otros aspectos, como la estricta regulación que tienen que acatar los hoteles en materia de seguridad y de prevención.



Desorbitado

Se estima que existen más de 700 pisos turísticos (713 en febrero) en A Coruña y su número crece rápidamente. “Es desorbitado”, señala el presidente de Hospeco, que recuerda que la oferta de alojamiento de tres o más estrellas en A Coruña ronda las 1.800 habitaciones. Alega que, si se pretende un turismo de calidad y sostenible, es necesario tomar medidas. Aumentar la regulación provocará esa rebaja al 10% de la oferta, que es lo que la asociación considera razonable.



Pero la de Hospeco no fue la única voz que escucho ayer el concejal. A lo largo de la mañana, se reunió con representantes da Asociación de Administradores de Predios, la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña (Aproinco), la Asociación de Inquilinos da Coruña, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. “Buscamos que haxa pluralidade e prestar atención a todas as partes implicadas, sen perder de vista a evolución recente do mercado inmobiliario na cidade, especialmente no referente aos alugueiros”, apuntó el edil.