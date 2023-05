El Hospital de A Coruña ‘humaniza’ la atención a los lesionados medulares

“O Plan de Humanización na Atención a Lesionados Medulares é froito do esforzo e dedicación de profesionais comprometidos cos pacientes e as súas familias”, expuso Julio García Comesaña. El conselleiro de Sanidade intervino en la presentación de la iniciativa, donde incidió en la importancia de la integración social de los afectados y en el orgullo que supone para Galicia “contar co primeiro manual de boas prácticas de Humanización en Lesión Medular” y que entre sus autores y coordinadores “se atopen profesionais do centro sanitario coruñés pertencente á rede do Sergas (Servizo Galego de Saúde)”.



El nuevo documento, según indicó también García Comesaña, cuenta con los avales de la Federación de pacientes Aspaym (Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas), y de las sociedades científicas SEP, Aselme (Asociación Española de Enfermería Especializada en la Lesión Medular Espinal), Enfuro y Cocemfe.



En el evento, al que además del conselleiro asistieron el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor; el gerente del área sanitaria, Luis Verde; el presidente de Cogami, Ángel Queiruga, y el jefe de la Unidade de Lesionados Medulares, Antonio Rodríguez Sotillo, Comesaña destacó que el manual contempla “nove liñas estratéxicas enfocadas ao benestar do paciente e dos seus familiares, así como ao apoio e integración da familia ao equipo de coidados, ademais de ao fomento de espazos humanizados”, identificando más de un centenar de buenas prácticas en relación con esas líneas estratégicas, tal y como detallaron en la presentación, en el Hospital de A Coruña.

Integración

El titular de la cartera sanitaria incidió en que, en la atención al lesionado medular, “é moi importante a súa integración social, sendo chave neste aspecto o movemento asociativo” y, en este sentido, el responsable de Sanidade de la Xunta destacó la colaboración de Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade). Además, entre los hitos más relevantes de la Unidade de Lesionados Medulares, el conselleiro citó una iniciativa vinculada a la estimulación eléctrica funcional, al tiempo que destacó que esta unidad es un centro pionero y de referencia “para a rexionalización de ensaios clínicos e de investigación na lesión medular”, continuó Comesaña.



El conselleiro cerró su intervención felicitando al jefe de este área, el doctor Rodríguez Sotillo, y a todos los profesionales que se implican cada día en la atención de los pacientes y de sus familias desde el área de A Coruña.