Las 'Historias de Amor' de OBK llegan para enamorar A Coruña

'Oculta Realidad', 'De qué me sirve llorar' , 'La princesa de mis sueños', 'Dicen', 'Si esto no es amor', 'Tú sigue así' o 'El cielo no entiende' son ya himnos del pop español