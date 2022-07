Herido leve un joven al que su novia atacó con una botella rota

La Policía Nacional investiga una agresión que tuvo lugar en la noche del viernes en un restaurante de O Portiño. Allí, a las once de la noche tuvo lugar una discusión entre una pareja muy joven que estaba disfrutando de su cena en la terraza. En un momento dado, habrian comenzado a discutir. La situación se salió rápidamente de control y ella supuestamente habría roto una botella y cortado con ella al varón, causándole heridas leves, según confirman fuentes policiales. El suceso causó una gran conmoción entre el resto de los comensables pero, al poco rato, los protagonistas del incidente habrían abandonado ambos el local.

Para cuando llegó la Policía Nacional, ellos ya no estaban. Eran tres coches patrulla y una ambulancia los que convergieron en el lugar. Poco después, fueron localizados los dos implicados. El joven recibió atención médica y se le dio el alta poco después. La Policía Nacional todavía no ha acabado la investigación, y todavía no está claro si se ha presentado denuncia.