Henry Cavill, Superman, causa sensación en A Coruña

"Me falta la respiración", "me cago". Fabiola, una mujer chilena de origen coruñés se ha encontrado este viernes por la mañana a Henry Cavill en las calles de A Coruña. Nada más y nada menos que en Monte Alto, paseando por la calle de la Torre. El actor británico, que dio vida a Superman en el cine, lleva un tiempo en España, tal y como se puede ver en su perfil de Instagram. Su última ubicación conocida fue el País Vasco, pero este viernes está causando sensación en A Coruña.

Sin salir de su asombro, la mujer grabó los pasos del actor que fue nombrado el hombre más guapo del mundo en 2022, tras hacerse una selfie con él. “Es totalmente agradable”, apunta Fabiola en declaraciones a El Ideal Gallego. “Accedió a una fotografía sin problema, inmediatamente. Fue muy agradable”, se extiende. No solo accedió a la fotografía. “Le dije ‘kisses’ (besos), y me dio un abrazo. Y ahora que lo pienso ni siquiera le di las gracias. Le dije ‘nice to meet you’, y él me dijo lo mismo, que también estaba encantado de conocerme”.