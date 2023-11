‘Quen o diría’ no solo es el título que el artista Héctor Francesch ha puesto a la fiesta que dará este sábado en su estudio para conmemorar sus 25 años de carrera. “Probablemente ni yo mismo hubiera pensado llegar a esta fecha. Al principio cualquiera podría haberme dicho ‘eres un flipado’, la gente creo que pensaba que de una semana a otra lo iba a dejar. No ha sido un camino de rosas, ha habido años gloriosos pero otros muy duros”, rememora.



Son 25 años “con más o menos presencia”, dice, en los que ha forjado una trayectoria “a base de equivocarme”. “Mi primera exposición me costó muchísimo, no tenía ni idea de dibujar o pintar, no tenía presupuesto... tenía todo en contra. Fui buscando el camino, un familiar me prestó un espacio donde podía ir a pintar y manchar cosas. He rescatado del almacén algún cuadro del 98 o 99 y son un desastre, pero el sábado tendré colgadas algunas piezas”, comenta el autor, artífice de obras como el cartel de las fiestas de María Pita en 2021 –“proyectos que alimentan el corazón”–.



Desde aquella primera muestra en el Tío Ovidio, Héctor Francesch ha probado pintura, proyectos instalativos, serigrafía, diseño textil, pictoescultura, ilustración... “Nunca me he querido quedar en el cuadro fórmula, en hacer siempre lo mismo y ‘como esto me va bien, pinto y coloreo’. Mi alma es exploradora”.

Sello personal

Sin precedentes artísticos en su familia, asegura que “se lo ha guisado solo” y reconoce estar “en un gran momento”. “He hecho cosas muy diferentes pero siempre ha habido una factura personal, mis obras se reconocen perfectamente”, alega, y añade que nunca ha compaginado el arte con otros trabajos, “solo con pasarlas canutas”. Sí que imparte clases en la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea) de Betanzos y lamenta la muerte de su impulsor, Jesús Núñez, de quien ensalza su “prolífica carrera”.



Dice haber disfrutado con muchos artistas, pero si hay que nombrar referentes no duda: “Tengo grabado el momento en que conocí la obra de Luis Seoane y Díaz Pardo, fue en el libro de Lingua Galega de cuarto o quinto de EGB”. Agradece a su familia que haya creído en él todo este tiempo e invita a todo aquel que quiera pasar un buen rato a asistir a ‘Quen o diría. 25 anos de pintura e outras prácticas de supervivencia' –este sábado de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 en la calle de Francisco Rodríguez Otero, 7–.