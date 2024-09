Hay entradas para Oasis en A Coruña

‘Stop crying your heart out’ (deja de llorar desconsoladamente) y ‘Don´t look back in anger’ (no mires atrás con rabia) no son solamente algunos de los singles más celebrados de Oasis, sino que también sirven a la perfección para describir el estado de ánimo de millones de fans desde el pasado sábado. Prácticamente 17 millones de ellos pasaron en cuestión de días de la euforia de la reunión, anunciada el martes, a la decepción de ver cómo resultaba casi imposible hacerse con uno de los 1,4 millones de tickets. Sin embargo, dos coruñeses son más de esos que están desde hace una semana ‘Supersonic’, especialmente tras haber entrado en ese selecto club que va a ver una de las reuniones musicales más celebradas de la historia. Con ellos irán otros seis más, lo que los convierte, ahora mismo, en dos de las personas más envidiadas y con más solicitudes de amistad de toda la ciudad.



La primera en tener éxito fue Icíar Souto, además por por partida doble. A ella le sobró incluso el sufrimiento del sábado, pues fue una de las agraciadas para entrar en una preventa que acercaba muchísimo más la posibilidad de hacerse con uno de los boletos. Consiguió un código y, con cierta tranquilidad, optó a tres de los 17 recitales confirmados hasta la fecha. “Entré en tres conciertos a la vez y en el del día 2 tuve 14.000 personas por delante, así que lo vi muy difícil”, recuerda. Finalmente, y después de una hora de incertidumbre, su sueño se hizo realidad. O al menos la posibilidad de mantenerlo vivo. Eran las 20.55 del viernes y sus cuatro asientos para el concierto de Wembley (Londres) el 3 de agosto de 2025 estaban en su poder. Será, además, la despedida de Londres de los Gallagher. Precisamente, confiar en el idilio entre Liam y Noel no es la mejor garantía de seguridad de que finalmente se lleve a cabo el concierto. “Que no se separen, sólo pido eso y lo digo súper en serio, debido a los antecedentes que hay”, indica. De momento, no tiene cerrado ni el plan de viaje ni la posibilidad de comprar un seguro. El gasto hasta la fecha son los 157 euros de la entrada, algo sobre lo que tuvo poca capacidad de decisión. “No me daba opción ni a elegir”, confiesa. Será su primera vez con Oasis, que no con los Gallagher, y, según advierte, no hay posibilidad de acoplarse: “Están súper adjudicadas”.

La suerte del pelirrojo

No fue Icíar la última coruñesa en sonreír. Unas horas después le tocó a Adrián Ambroa, también de 37 años. Desde Portugal, donde se encontraba, a su barrio del Agra do Orzán, pudo escucharse el grito de alegría. Es famoso por su suerte en las colas, y quizás su fórmula pueda volverse exportable. “No sé si es la solución, pero estuve con la cuenta atrás de Ticketmaster abierta durante días, en una de esas pantallas que dejas abiertas en el móvil”, dice. “Alguno de mis amigos entró antes que yo, pero les tocó el 40.000 en la cola y a mí el 11.000. Pude ver sus caras de odio y envidia cristalina”, bromea.



La cita, que en su caso será la tercera con Oasis, llegará el 8 de agosto en Edimburgo y tras desembolsar 200 euros por barba, pelirroja en su caso. Preguntado por el precio de su fidelidad a Liam y Noel, al hilo de aquella sentencia de Robert Redford en ‘Una proposición indecente’, no todo el mundo tiene un precio. Ni por 7.500 euros. “Tiene que ser bastante más”, reconoce. “Las aseguradoras tienen que estar temblando”, añade sobre la opción de que finalmente todo esto haya sido una bomba de humo y que vuelva el odio entre los Gallagher. Mientras eso no sucede Adrián tiene tiempo de pensar su plan de viaje. “Iré con mi novia (con la que espera gemelos) y entiendo que con dos amigos más”, advierte. Quien quiera leer entre líneas tiene casi un año para hacerse íntimo de este abogado al que ha tocado, literalmente, el Gordo de la Lotería: 15 millones de personas buscan la suerte cada 22 de diciembre, frente a los 18 que lo hicieron para los conciertos de la banda de Manchester. Quizás, el mito de que los pelirrojos dan suerte es una realidad.