Fiebre por Oasis en A Coruña: "Si tuviera 100 discos de ellos, vendería los 100"

Millones de personas organizándose para comprar entradas de un concierto de Oasis, las tiendas de discos sin stock de su álbum 'Definitely Maybe' o '(What´s the story) morning glory?' y los noticiarios hablando de la relación de los hermanos Gallagher. Bienvenidos a 1996 en pleno 2024, aunque con guarismos y ganancias muy de ahora. El reciente anuncio de reunión de la banda de Manchester ha creado una auténtica bomba a nivel mundial, sin que el alcance de la bomba expansiva parezca tener fin. El mejor ejemplo es A Coruña, una ciudad en la que ninguno de los músicos ha puesto pie (sí lo hicieron en Vigo y en Santiago) pero que se comporta como si de un arrabal de Manchester se tratase.

Liam y Noel no son conscientes, pero la que han montado en las dos principales tiendas especializadas de la ciudad se remonta prácticamente a la etapa previa a internet. Y si no que se lo digan a Javier Fernández, uno de los responsables de La Galleta Music Shop de la Estrecha de San Andrés. “Normalmente ocurre algo así cuando muere algún artista importante, pero al día siguiente ya se vende todo el stock”, explica el empresario, al que además toda esta fiebre cogió en pleno 30 aniversario de 'Definitely Maybe', el trabajo de debut de la banda. “Durante la mañana del jueves se notó bastante, pero en general todos estos días se ha vendido bastante discografía”, añade. En total, varias decenas despachadas en cuestión de días.

Lo curioso de la banda británica es que, a pesar de ese abrupto parón de 2009, jamás ha dejado de encandilar a generaciones muy distintas. “Nunca han dejado de vender, no solamente discografía, sino tazas o camisetas con el logotipo”, subraya Fernández. “Junto a Nirvana y Guns N Roses son la banda con más capacidad de ventas a día de hoy”, prosigue.

Insaciables

Joaquín Villaverde se ha visto literalmente desbordado, como si estuviera en pleno Knebworth en el 96. Literalmente lo han dejado sin existencias en su establecimiento 7pulgadas, situado en la avenida de Oza. “Si tuviese 100 discos de Oasis vendería los 100. Son el último gran grupo de rock y la gente tenía muchas ganas. Está pasando como cuando muere un artista, pero a lo grande”, indica todavía sorprendido. “Siempre ha habido esa incertidumbre de si volverían y aún así nunca han dejado de ser el grupo de rock más importante de los últimos 30 años, nadie mueve tanto”, sentencia.

Joaquín Villaverde con el single de 'Supersonic', de lo poco que han dejado los fans estos días | Carlota Blanco

Además, según el comerciante, ser líderes en el mercado líder tiene mucho que ver. “Reino Unido es donde mueve todo este tinglado, lo que más moviliza a la gente”, finaliza.

Cool Britannia

El brit pop y Oasis en particular evocan un momento, un tiempo y una significación muy particular. Todo aquello que dio en el llamado Cool Britannia (Reino Unido como epicentro de la nueva política con Tony Blais, el Brit Pop, las Spice Girls, la moda o el espectáculo) parece haberse vuelto para quedarse. Solamente así se explica que decenas, dicen que incluso cientos, de millones de personas vayan a plantarse delante de un ordenador a las 09.00 horas para intentar acceder a un ticket para uno de los 17 conciertos de la reunión de agosto de 2025.

En A Coruña son también legión los que se han organizado de cuantas formas se puedan imaginar para ser parte de unos días que pasarán a formar parte de la historica, seguro que del show business, pero también de la música. Todo depende de los caprichos del azar que Ticketmaster deje caer alguna pedrea en forma de entrada para algún coruñés.