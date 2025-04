Qué hacer este fin de semana en A Coruña: planes para todos con el EMHU como referencia del humor

Este jueves comenzaba el Encuentro Mundial del Humorismo (EMHU) con unas jornadas que se extenderán hasta el 4 de mayo y en donde los coruñeses podrán disfrutar de los cómicos y cómicas más importantes de España y del mundo. Durante el fin de semana también habrá mucha presencia del mundo de la música con conciertos y conferencias. Estos son algunos de los planes más destacados.

Viernes 25

El fin de semana empieza con una conferencia de lo más interesante: "Spoiler con Grupo Atlante". Esta es una iniciativa para que, cada mes, podamos descubrir a uno de los habitantes Hi. Además del trabajo, es importante conocer quién es la persona, qué les apasiona y cómo podemos fortalecernos en una red de colaboración. Será una oportunidad para conocer al Grupo Atlante, representado en esta conferencia por Felipe Masid, arquitecto y director del área de arquitectura e ingeniería del espacio Hi. Será a partir de las 13.00 horas, en el Hi Coruña, habrá un ambiente genuino y cercano para conocer experiencias personales.

Por la tarde, Luis Piedrahita, director del EMHU, será "apocalípticamente correcto" en el Teatro Colón a las 19.30 horas. ¿Podemos hacer lo que queramos o debemos dejarnos llevar por el destino? Estas son cuestiones que intentará resolver Piedrahita en su nuevo monólogo "Apocalípticamente correcto", donde ironiza sobre el horóscopo, las caravanas y arremete contra el vello púbico o la leche de soja. Y, como no podía ser de otra manera, Luis añade una pizca de magia.

Por otra parte, el Palacio de la Ópera ofrece desde las 20.00 horas un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia con Pacho Flores y José Luis Gómez a la cabeza. Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 14 euros.

Cruzamos la ría para ir hasta el Burgo para intentar resolver un conflicto. Dos chavales se enfrentan entre ellos y sus padres deciden juntarse para intentar resolver el problema. Todo parece ir bien pero... Si quieres saber cómo termina esta charla, no puedes perderte "Un deus salvaxe", una obra teatral de Artur Trillo, en el Auditorio del Edificio de Servicions Múltiples de O Burgo, a partir de las 20.30 horas.

Y si después quieres relajarte mientras tomas algo, puedes ir hasta el Museo de Estrella Galicia y gozar con el trío The Secret Investment. A partir de las nueve de la noche, los límites del soul y el R&B contemporáneo podrán escucharse maridados con cerveza y gastronomía. Las últimas entradas pueden adquirirse en la página web de MEGA por 42 euros.

Y ya si quieres mezclar música, lectura y humor, lo mejor es que te acerques a la sala Garufa. Los actos de LesCoruña para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica, nos traen este viernes a Rocío Saiz que, además de dar un concierto con su banda, también presentará su libro "Que no se te note", una reflexión amorosa y el reflejo de una generación que se esforzó por esconder lo ruinmente humano. Esta misma noche también estará Laura del Val con su humor sarcástico. Todo esto a partir de las 22:00h.

Sábado 26

El sábado se celebra el Día de los Monumentos, y el castillo de San Antón sabe cómo celebrarlo. A partir de las 10 de la mañana, y hasta las nueve de la noche, el castillo abrirá de forma gratuita al público. Las actividades llegarán a partir de las 11:45h con "Os recunchos do Castelo", una actividad donde los más pequeños tendrán que participar en un juego de pistas. A las 12:00h habrán visitas guiadas al Museo Arqueológico de San Antón. Estas visitas pueden reservarse a través del teléfono del museo (981 189 850) y las plazas están limitadas a 25 personas.

Además, desde las 12.00 horas, los amantes del fútbol tienen una cita en Riazor con el Dépor Abanca. El equipo coruñés se juega la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, y lo hará ante un Granada que se encuentra en la zona noble de la tabla.

El sábado es, sobre todo, un día fuerte para el Encuentro Mundial del Humorismo, ya que contamos con 3 actividades distintas:

Match de Impro

A Escola de Impro regresa con la improvisación en un espectáculo donde el teatro y la agilidad de los equipos es vital. Árbitros, asistentes, puntuaciones, equipaciones... ¡Una verdadera competición!

Este evento parte de Cultura por Alimentos en una campaña de donación de productos alimenticios. En la Sede Afundación, a partir de las 12.30 horas. Esto puede que sea lo único programado de este espectáculo.

Playa de Lobos

El Teatro Colón acogerá, a las 19.30 horas, la proyección y coloquio de la película "Playa de Lobos", donde se pone el foco en la importancia de asumir la responsabilidad de cada uno. Javier Veiga y Marta Hazas serán los que hablen del filme, que trata sobre un encuentro fortuito entre dos hombres incompatibles.

"La Chochoctora"

La chochoctrona abre consulta en A Coruña. Las citas con la doctora Henar Álvarez se darán a partir de las ocho y media de la tarde en el Palacio de la Ópera. En su consulta podrás escuchar la voz crítica de Henar contra el sistema que oprime la sexualidad de las mujeres. Este es el primer show en solitario de la cómica, en la que la performance, las versiones de canciones y la intervención del público son claves.

Y, para terminar, a partir de las 22.00 horas podremos conmemorar el Día de la Visbilidad Lésbica en el Garufa Club con el concierto de Son de Camagüey. La entrada puede adquirirse en taquilla por 12 euros.

Domingo 27

A partir de las 12.00 horas hay una visita guiada al Castro de Elviña. Las reservas se hacen a través del teléfono del museo (981 189 850) y las entradas están limitadas a 25 personas.

A esa misma hora, pero en el Palacio de la Ópera, la Real Filharmonía de Galicia ofrecerá un concierto con Jessica Cottis como directora. Las entradas parten desde un precio de 14 euros.

La Real Academia Galega de Belas Artes celebra su 175 aniversario y, para celebrarlo, hay una muestra en el Kiosko Alfonso: "A Cidade das Artes. 175 aniversario da Real Academia Galega de Belas Artes".

Esta muestra termina este mismo domingo a las 19.00 horas.

Después de más de 15 años, Hovik Keuchkerian regresa al Stand Up y lo hace en el Teatro Colón con el espectáculo "Grito", donde conecta con su esencia como cómico. A partir de las ocho de la tarde podremos disfrutar de su discurso ácido, profundo y, por momentos, incómodo.