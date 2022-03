Hace 25 años: "ZZ Top" en el Coliseo y Flavio Conceçao sigue "desaparecido"

El periódico del 5 de marzo de 1997 llevaba a portada el inicio de las obras en Pedrafita, que Cuiña fija para junio, y la gran noche rockera con los míticos "ZZ Top" en el Coliseo, el comienzo de la canalización del gas en la ronda de Outeiro, con seis meses de retraso, y Flavio Conceiçao, que sigue "desaparecido".









La distancia mínima entre pubs se reduce de 100 a 25 metros

El gobierno municipal abre la mano. Pese a que en el borrador de la Ordenanza de Ruidos y Actividades Molestas se establecía una distancia mínima entre pubs de 100 metros (los de futura creación, se entiende) finalmente ha optado por rebajar esta cifra a la cuarta parte. Esta puntualización se incluirá en la normativa definitiva, que será aprobada el próximo día 14 en el pleno municipal. Otra de las modificaciones es que los negocios incluidos en el grupo V (barras americanas, bares de alterne, night-clubs y whiskerías) tendrán una limitación de uno por calle. Por otra parte, el Ayuntamiento podrá denegar licencias para nuevas actividades en edificios, calles o zonas que se consideren saturadas en relación al nivel de emisión de ruidos.





Identifican a un falso inspector de trabajo

La Policía Nacional detuvo en Santiago a un integrante de la banda de falsos inspectores que en los últimos días operó en La Coruña, según explicó el jefe de Inspección de Trabajo. Los servicios jurídicos de la Confederación de Empresarios de La Coruña han remitido un comunicado en el que se ponen a disposición de los comerciantes víctimas de los falsos inspectores.









"ZZ Top" apabulló por barbas, narices y guitarras

No llegaron al escenario custodiados por cientos de motos "Harley Davidson" (como lo hicieron en el intermedio de la última "Superbowl, final de la liga de football norteamericano), ni falta que les hizo. El rasurado Frank Beard (batería) y los barbudos Billy Gibbons (guitarra y voz) y Dusty Hill (bajo) lo hicieron esta vez por su propio pie y, sin mediar el saludo de rigor, se arrancaron con "Pressure", uno de sus temas menores. Ellos tres, los mítimos "ZZ Top", ofrecieron en el Coliseo un espectáculo sonoro de primera división. Cuatro mil personas (buena cifra, según la organización) fueron los testigos.









Las viviendas de Renfe "caen" en una semana

La imagen de un camión de mudanzas delante de la última vivienda habitada de Renfe en la avenida del Ejército ilustra la próxima demolición de estos edificios, prevista para la próxima semana. Pedro Gutiérrez es el único inquilino que todavía resiste, aunque más por razones operativas que sentimentales: "Me han ampliado el plazo porque les expliqué que estaba barnizando el suelo del piso al que me voy", dice el último habitante de este mini-polígono sobre el que se levantará el enlace de la avenida del Ejército. El propio Gutiérrez y varios de sus vecinos no se conforman con lamentar la demolición de sus hogares. Intentarán conseguir con la ayuda de sus abogados ocho millones en lugar de los cuatro que les dio Fomento por el desalojo.









Xunta y Diputación ampliarán el estadio de atletismo de Bastiagueiro

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta tiene proyectado para este año la mejora del estadio de atletismo situado en Bastiagueiro, en las inmediaciones del INEF. Así lo confirmaron ayer fuentes de este departamento, que indicaron que la inversión prevista es de 380 millones de pesetas. Los trabajos consistirán en la construcción de un graderío para 900 personas y la dotación de nuevos equipamientos deportivos y parte de la inversión se destinará al proyecto de mejora vial de la zona.





El museo de Banyoles cierra la sala del bosquimano disecado

El alcalde de Banyoles, Joan Solana, ha decidido cerrar antes de fin de mes la Sala del Hombre del Museo Darder, donde se exhibe un negro disecado desde hace 90 años, para no causar un conflicto diplomático a España y someterá el futuro del centro de historia natural a un dictamen de la Unesco. La polémica se remonta al año 1992 cuando el médico de origen haitiano y residente en Cambrils Alphonse Arcelín visitó el museo y consideró que la exhibición del bechuana es "un acto de xenofobia y un insulto para la raza negra". Arcelín inició entonces una cruzada para que el negro fuera retirado de la vitrina.





El Deportivo insiste en que Flavio tendrá que dar explicaciones

El centro campista del Deportivo Flavio Conceiçao no regresó de Brasil en la tarde de ayer, tal y como estaba previsto, y en el club blanquiazul se ignora cuándo estará de nuevo en La Coruña, aunque la versión oficial es que el jugador regresará esta misma tarde. El silencio en el seno de la entidad deportivista es total. Sin embargo, se sabe que Conceiçao viajó a Brasil sin el correspondiente permiso del entrenador, Carlos Alberto Silva. La causa de este viaje a su país, según el centrocampista, radica en que tenía que solucionar un "problema personal urgente" sin haberse puesto en contacto con el técnico.