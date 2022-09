Hace 25 años: El Vitoria impide la vuelta de Bebeto y cierra la gasolinera de Perillo

El periódico del 2 de septiembre de 1997 llevaba a portada los impedimentos del Vitoria para la vuelta de Bebeto, el cierre de la gasolinera de Perillo tras 35 años de servicio y el aumento de electores en la ciudad, un total de 6.500 más que en los últimos comicios.

La Coruña tiene 6.500 ciudadanos más con derecho a voto

La democracia no está reñida con el arte pero tiene más tirón. El Salón de Exposiciones del Palacio Municipal no registraba tantas visitas desde hace tiempo. El motivo, la exposición pública de las listas del censo electoral, que podrán ser examinadas hasta el día 8, fecha en que serán enviadas a la Junta Electoral Central para su confección definitiva con vistas a los comicios que se celebrarán en Galicia el próximo 19 de octubre. Paradójicamente, mientras el descenso de población en la ciudad es cada vez más acusado, crece el número de ciudadanos empadronados con licencia para votar. Mientras el censo electoral de marzo de 1996, cuando se celebraron las últimas Generales, registraba 217.915 votantes potenciales, esta cifra se ha elevado hasta los 224.381 actuales.

Gasolinera de Perillo l Gago

Las obras de los accesos causan el cierre de la gasolinera de Perillo

Ángel González del Río, ingeniero de la Demarcación de Carreteras y director de las obras de los accesos, confirmó ayer que hoy "será ocupada" la gasolinera ubicada a la salida del puente del Pasaje, cuya demolición parcial es necesaria para plasmar en la calzada uno de los tres proyectos del "Plan Felipe", que mejorará las entradas y salidas a La Coruña. Según el propietario, Manuel Viloria, los siete empleados intentaron que el Ministerio de Fomento aplazase hasta finales de año los trabajos previos a la demolición, ya que este empresario tiene previsto abrir otra gasolinera por esas fechas en las cercanías de la actual. La demolición no es tan sencilla como la de las casas y "no se puede hacer de la noche a la mañana". El proceso de desgasificación, que tiene que hacer una empresa especializada, calculan que llevará un mes.

Centro Meteorológico

El Centro Meteorológico, la torre vigía de la atmósfera

Tampoco en el Centro Meteorológico de Galicia se duerme. Dos observadores y un predictor están permanentemente de guardia, aunque oficialmente los partes meteorológicos locales sólo se difunden una vez al día. El Hortensia fue el fenómeno más importante que registraron sus sensores pero el equipo que estuvo en vela la noche del 2 al 3 de diciembre de 1992 no olvidará fácilmente la jornada. Cada diez minutos el centro estuvo enviando previsiones sobre la dirección del viento a Protección Civil mientras el petróleo del "Mar Egeo" levantaba un cerco de fuego en las costas de la Torre. Cada día, a las 0 UTC y a las 12 UTC (hora del meridiano de Greenwich) en punto un trabajador del observatorio sale del edificio para lanzar un globo a la atmósfera, en el mismo instante que se lanzan al aire desde observatorios de todo el mundo. El centro es el nudo de un extenso entramado de puntos de observación que abarca toda Galicia y en el que trabajan 73 profesionales. Al edificio llegan datos de ocho observatorios, 200 estaciones operativas (130 termopluviales y 70 pluviales) y 426 puntos de recogida de datos, en su mayor parte prestados por voluntarios.

El presidente del Vitoria confirma que no traspasará a Bebeto

Paulo Carneiro no va a ceder. El presidente del Vitoria de Bahia no está dispuesto a dejar escapar a Bebeto y anuncia que luchará hasta el final para que el astro brasileño se quede en su equipo. Así se lo hizo saber al presidente del Deportivo mediante un fax remitido a la sede del club --a la atención de Augusto César Lendoiro-- en el que avisa de que si no rectifica ante la prensa internacional "sobre la verdad de los actos, estamos dispuestos a adoptar medidas judiciales en la FIFA, en la defensa de nuestros intereses, que en este momento están afectados", señala el fax. Aunque obligado por el presidente, Bebeto jugó el pasado domingo el partido de Liga que enfrentó al Vitoria con el Gremio pero las molestias que arrastra desde hace algunas semanas hicieron que fuese sustituido a los 31 minutos en medio de una sonora pitada.