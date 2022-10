Hace 25 años: Vázquez seguirá al frente de los socialistas gallegos y el dúo que cambió la faz de A Coruña

El periódico del 26 de octubre de 1997 resaltaba como noticias principales la continuidad de Francisco Vázquez al frente de los socialistas gallegos y el empate (1-1) de Depor y Celta.

Cada coruñés consume 250 litros de agua diarios

Cada coruñés consumió durante 1996 una media de 250 litros de agua, cantidad algo inferior al del año anterior, según los datos de la memoria de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa). El mantenimiento y la demanda de la población abastecida, cerca de 340.000 habitantes de La Coruña, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo, Sada y Bergondo, ha situado las ratios anuales en cifras similares a las de años anteriores, 300 litros de agua por habitante y día.

Los vecinos de Terranova de Eirís denuncia dos focos de droga | Pedro Puig

Zarpazo policial a los traficantes de droga de El Cácharo

El lugar de El Cácharo, también Terranova de Eirís, forma parte ya de los archivos policiales. Esta zona de casas bajas y chabolas figura como punto de tráfico y consumo de droga. Un foco que recientemente recibió el último zarpazo de la Policía Judicial. las insistentes denuncias vecinales motivaron la reciente actuación de agentes del Cuerpo Nacional adscritos a la lucha contra el narcotráfico, lo que tranquiliza al vecindario.

Lola Roel | Pedro Puig

Lola Roel: "Ser mujer e intentar ocupar tu puesto es muy difícil "

Para ella, escribir es plasmar el pensamiento, las ideas, sensaciones o impresiones que a lo largo de cada día uno va recogiendo de su propio entorno. Lola Roel ha tenido muy claro desde los ocho años que quería escribir. Periodista y actual jefa de prensa de la Cámara de Comercio, Lola Roel comenzó su viaje por el mundo de la literatura con relatos y cuentos cortos. Ahora ha ganado la tercera edición del premio "Pastor Díaz" con su primera novela, una obra de carácter intimista que ha titulado "Como hortensias en verano". "La novela es una semblanza, con matices costumbristas, pero desde un punto de vista intimista, de dos españas que aparecen representadas por dos mujeres en La Coruña de los años sesenta". La mujer es su principal motivación: "Ser mujer e intentar ocupar tu puesto y conseguir tus propias metas es muy difícil o, por lo menos, así lo ha sido para las mujeres de mi generación".

La casa Barrié, en la avenida de Linares Rivas

Un dúo que cambió la faz de la ciudad

Con la próxima demolición de la antigua gasolinera de Cuatro Caminos desaparecerá también parte de la vasta obra de uno de los escasos dúos de arquitectos gallegos, el formado durante 50 años por Antonio Tenreiro Rodríguez y Peregrín Estellés y Estellés. Tres cuartos de siglo después de haber hecho realidad su primer proyecto conjunto, la ciuad en la que centraron su trabajo, La Coruña, aún amanece cada mañana embellecida por un gran número de edificios ideados mano a mano por Tenreiro y Estellés. El dúo, que se conoció en la Escuela de Arquitectura de Madrid, empezó a lo grande. En 1920, ambos diseñaron el edificio del Banco Pastor en el Cantón Pequeño, su primera obra. Después llegaron otras de enorme calidad, algunas tan emblemáticas como la llamada Casa Barrié, en la avenida de Linares Rivas (avenida de Linares Rivas, 35), proyectada en mayo de 1926. En esta vía lucen todavía dos preciosos inmuebles, en la esquina con Menéndez Pelayo, y otro, de gran singularidad, en el número 57. Trabajo doble realizaron también en Emilia Pardo Bazán, en los edificios ubicados en los números 2 y 11-13. Otras obras civiles, en teoría más modestas, destacan por su enorme belleza, como el número 14 de la calle Ferrol.

Abel Caballero, con los dirigentes de Esquerda Unida y Os Verdes

El fracaso electoral reaviva "discrepancias latentes" entre los socialistas gallegos

Los socialistas acudieron divididos al comité nacional celebrado ayer en el que en torno a dos tercios respaldaron la continuidad del secretario general, Francisco Vázquez, al frente del partido. Tras el desastre electoral, ofreció su dimisión y logró, en una votación secreta y en la que no tuvieron cabida los 53 miembros de la ejecutiva, el apoyo de 110 miembros de los 180 asistentes, mientras que 31 votaron en contra, 22 lo hicieron en blanco y dos fueron declarados nulos. Aunque entre todos los asistentes está presente la idea común de sacar adelante un proyecto de partido para Galicia que recupere la confianza de los ciudadanos, las soluciones han sido planteadas de distinta manera según los sectores. Hay quien opina que la dimisión de Vázquez no serviría de nada, al igual que sucedió con Antolín Sánchez Presedo en el 93. Entre ellos, el alcalde de Vilagarcía, Joaquín Gago, que defiende que se abra un debate, al igual que el ex alcalde de Redondela, Xaime Rey, y el diputado Francisco Sineiro, quien apuesta por un cambio de rumbo. De forma más contundente, Xerardo Estévez, al igual que Ceferino Díaz, piden la dimisión tanto de Francisco Vázquez como de Abel Caballero, a quienes hacen responsables de los malos resultados.