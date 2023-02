Hace 25 años | Vázquez rompe con Oleiros y el PP y Expoboda reúne a 44 empresas

El periódico del 7 de febrero de 1998 llevaba a portada la ruptura de Francisco Vázquez con Oleiros y el PP de la comarca y Expoboda, que reúne en la ciudad a las 44 principales empresas del sector nupcial.

Manuel Pose, Esther Pita, Francisco Vázquez, Julio Sacristán y Antonio Varela / Gago

Vázquez da por rotas las negociaciones con Oleiros y el PP comarcal

La basura tensó, y terminó por romper, la frágil cuerda que unía a los ayuntamientos de la mancomunidad. Francisco Vázquez explotó ayer, durante la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local en La Coruña y dijo que los ciudadanos de Sada, Bergondo, Abegondo, Arteixo (estos cuatro gobernados por el PP) y Oleiros (con un gobierno de coalición entre Alternativa dos Veciños y el PSOE) no tienen la culpa de "tener unos gobernantes tan maleducados". A Vázquez no le gustaron nada las declaraciones realizadas por los alcaldes de esos ayuntamientos tras la aprobación, en el pleno de la Mancomunidad, del plan de tratamiento de basuras, ni la publicación de publicidad institucional cuyo contenido calificó de "insultante". "El trato que tenía con la mayoría de ellos era, hasta ahora, incluso de afecto", manifestó insinuando ya el fin de las relaciones. Más dureza mostró hacia el alcalde de Arteixo, de quien dijo que sólo un día después de criticarle no sólo a él, sino también al Ayuntamiento y a todos los coruñeses en general, acudió a entrevistarse con el concejal de Medio Ambiente, Pedro Vasco, para solicitarle la utilización del vertedero de Bens para depositar los residuos generados por su empresa privada. Tras la aprobación plenaria del plan de tratamiento de residuos de La Coruña para toda la Mancomunidad, los alcaldes mencionados realizaron manifestaciones públicas en las que criticaron las "actitudes arbitrarias y dictatoriales" del alcalde y anunciaron la presentación de un contencioso administrativo contra el acuerdo plenario. Alguno llegó a decir que todo el proceso estuvo caracterizado por una prevaricación y calificaron de perversa la actitud del alcalde, al que llamaron "caudillo coruñés".

Dos agentes de Policía Local con los nuevos vehiculos

El 10% de los implicados en accidentes conducía bajo los efectos del alcohol

Casi el 10% de los conductores implicados en accidentes de circulación a lo largo de 1997 se encontraba bajo los efectos del alcohol, según se desprende del informe de los servicios prestados por el equipo de atestados de la Policía Local a lo largo de ese año.

Los gallegos se gastan en bodas 30.000 millones de pesetas al año

El romanticismo, o lo que queda de él, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los negocios más rentables de la economía. Los gallegos, fieles a la costumbre de echar la casa por la ventana con motivo de toda suerte de celebraciones, se gastan nada menos que 30.000 millones de pesetas en las 12.300 bodas que se celebran cada año en la comuniad, con un gasto medio de 2,5 millones por enlace. Estos datos fueron expuestos por el gerente del Palacio de Congresos coruñés, Enrique Pena, en el acto de inauguración del cuarto salón nupcial de Galicia Expoboda, en el que se encuentran representadas 44 empresas vinculadas al pujante negocio de los matrimonios.