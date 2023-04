Hace 25 años: Trágico rescate del tripulante de un yate en A Coruña

El periódico del 10 de abril de 1998 llevaba a su portada la muerte de un hombre al naufragar su yate cerca de la costa coruñesa, el mal tiempo obliga a Protección Civil a activar de nuevo la alerta de temporal, Gil caliente el ambiente en vísperas de la visita del Deportivo al Calderón, Economía prevé un incremento de la inflación en el primer semestre, el primer certamen nacional de modelismo reúne en A Coruña 300 maquetas.

Los tripulantes del yate alemán rescatados por el helicóptero de la Xunta, en el momento de llegar al aeropuerto de A Coruña

Muere ahogado a causa del temporal uno de los seis tripulantes de un yate alemán

Una persona falleció a pocas millas de la costa de A Coruña durante el rescate de la tripulación del yate "Baltic Mile". El resto de los ocupantes, cinco pasajeros, fueron rescatados sanos y salvos, pero el fallecido estaba a punto de subir al helicóptero "Helimer Galicia" cuando se deslizó del arnés y cayó al mar. La tripulación del helicóptero, que lo tenía asido, no pudo evitar que es precipitase, quedándose los miembros del equipo de rescate con parte de su ropa de protección en la mano. El tripulante logró nadar hasta el barco, donde se aferró a un cabo, pero sus dos compañeros, que aún esperaban para ser rescatados, no pudieron subirlo al yate. El equipo de rescate trató por segunda vez de subir al náufrago, pero este, que había agarrado el arnés, no consiguió colocárselo. Al final la víctima fue izada con ayuda de un técnico de salvamento que bajó al agua para auxiliarlo, pero estaba en parada y, pese a los esfuerzos por reanimarlo, ingresó ya cadáver en el hospital Juan Canalejo. Según el doctor Pastor, jefe de guardia del centro sanitario, el ciudadano alemán, de 50 años, murió probablemente ahogado y presentaba síntomas de hipotermia.

Las niñas, 20.000, gritaron y corearon las canciones de sus ídolos en su primer concierto en España

Histeria colectiva en el primer concierto de los Backstreet Boys en España

Niñas llegadas hasta de A Coruña durmieron desde el martes en los aledaños del Palau Sant Jordi, convertido en escenario de gritos, lloros y cánticos. El quinteto estadoundense de pop Backstreet Boys reunió a casi 20.000 personas en el primero de los recitales que ofrecerá en España hasta el próximo día 14.

Las piezas y figuras del certamen de modelismo ocupan el hall del Fórum Metropolitano / Gago

Un mundo en miniatura ocupa el Fórum Metropolitano de A Coruña

El Fórum Metropolitano se convierte durante dos días en el escenario de un mundo en miniatura, ya que expone el certamen nacional de modelismo. Un total de tres centenares de de maquetas y figuras presentadas por aficionados al modelismo de España y Portugal. Las temáticas de las figuras se encuadran en siete grandes bloques: aviones, vehículos militares, vehículos civiles, barcos, figuras y bustos, dioramas y ciencia ficción.