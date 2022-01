Hace 25 años: Toshack confirma su marcha y ataco por las rebajas y un apagón

El periódico del 8 de enero de 1997 llevaba a portada el caos de tráfico en la ciudad por una avería, la ola de frío, la confirmación por parte de Toshack de que dejará el Depor después de reunirse cuatro horas con Lendoiro, los nuevos "parkings" de las plazas de España y Parque y la continuidad de la Capitanía, que incluirá también al País Vasco.









Las plazas de España y del Parque tendrán sendos aparcamientos subterráneos

El Ayuntamiento ha dado su visto bueno inicial a la propuesta de la Asociación de Vecinos de Monte Alto de construir sendos aparcamientos subterráneos en las plazas de España y del Parque. La aprobación definitiva depende, según explicó el presidente de la entidad, Antonio Gómez Bellón, de la presentación de un estudio de viabilidad y un proyecto de obra que ya ha sido encargado a un grupo de constructores interesados en la ejecución del plan. Los vecinos fundamentan esta iniciativa en la búsqueda de una solución a los graves problemas de circulación en el barrio y en la eliminación de aparcamiento en superficie que se producirá una vez que se ejecuten las obras de ampliación de la avenida de la calle de la Torre.





Silvestre, con código de barras

El Ayuntamiento ha tendido una "encerrona" a los felinos. La nueva Ordenanza de Tenencia de Animales, que será aprobada a finales de mes, recoge en su artículo quince que "los propietarios o poseedores de perros y gatos están obligados a censarlos, así como a su identificación". Dos artículos atrás (en el trece) se especifica que la identificación se realizará "por procedimiento electrónico o tatuaje antes de los seis meses de edad o al mes de su adquisición". No sólo, pues estarán obligados aportar DNI los canes.









Un apagón, el frío y las rebajas atascaron el centro y Cuatro Caminos

"Cuelgue y vaya rápido a 'El Corte Inglés', que deben estar liquidando todo", bromeaba un operario del Centro de Control de Tráfico con esta redacción a las cuatro de la tarde de ayer mientras las pantallas de la sala municipal lucían un descomunal atasco en la calle Ramón y Cajal. Y es que dos factores previstos --el frío glacial y el inicio de las rebajas-- y uno que no se encontraba en el guión --un apagón-- colapsaron la zona centro y el nuevo centro comercial de la ciudad.









"¿Nuestro objetivo?: seguir viviendo"

Es la cuna de muchas de las sociedades e instituciones de La Coruña. El círculo de Artesanos, que celebra en 1997 su 150 aniversario, se constituyó el seis de enero de 1847, como respuesta a sendos clubes sociales para alta burguesía y nobleza que por entonces existían en la ciudad y que restringían la entrada a los artesanos y a la emergente clase media de la época. "Y fue el único que sobrevive en nuestros días", apostilla con ironía el presidente de la entidad, Miguel Méndez, que destaca que la institución nació con la idea de proporcionar también a los ciudadanos de a pie un local para el ocio y la cultura a semejanza de los que existían para las clases nobles y pudientes. "¿Nuestro objetivo para el próximo siglo? El mismo que el de los socios fundadores, seguir viviendo", señala.









Adega estudia denunciar al Ayuntamiento por "esquecer o vertedoiro de Bens"

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) estudia la posibilidad de personarse como parte en la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de La Coruña en relación a la caída de parte del vertedero de Bens el pasado día 10 de septiembre. El secretario general de la agrupación naturalista, Manuel Soto Castiñeira, explicó que los abogados están analizando la actitud municipal a lo largo de los últimos meses antes de incluirse en las diligencias que el Juzgado de Instrucción número 5 de La Coruña está realizando sobre la caída del basurero y en las que ya están personados Ayuntamiento, Ferogasa, Arco Iris y parte de la familia del desaparecido Joaquín Serantes. "O Concello ten paralizado o problema do lixo e parece que se esqueceu do tema desde novembro. O Concello manifestou moita premura nun principio pero despois todo quedou estancado. Por iso, se non adoptan algunha solución tomaremos parte na denuncia. Deberían ter en conta que houbo corrimentos en días pasados e que aínda existe perigo de novos desprendimentos", señaló el secretario general de Adega.









Los trabajadores de Santa Bárbara se incorporan al trabajo tras un año de paro

Los 232 trabajadores de la factoría de Santa Bárbara en La Coruña se reincorporaron ayer por la mañana al trabajo en la fábrica de armas herculina, tras permanecer más de un año sometidos a un expediente de regulación de empleo. El expediente finalizó el pasado 31 de diciembre y la práctica totalidad de la plantilla agotó ya sus prestaciones sociales, por lo que el comité de empresa recomendó su vuelta al trabajo a pesar de que la ausencia de cartera de pedidos no permite mantener una actividad normal.





Club y técnico firman la paz

El anuncio de John Benjamin Toshack el pasado domingo sobre su intención de no renovar su contrato con el club blanquiazul abría una fuerte crisis en el seno de la entidad deportivista. El Consejo de Administración reaccionó de inmediato. Por ello, Toshack y su segundo entrenador, José Manuel Corral, fueron citados de forma inmediata a una reunión. El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, acompañado de algunos consejeros, mantuvo una reunión de cuatro horas con los dos técnicos. Tras mucho diálogo, desarrollado en un céntrico restaurante herculino, el técnico galés dijo sentirse con fuerzas para continuar y se acordó "firmar la paz" y dar por cerrada toda esta polémica.