Hace 25 años: Toshack cesa como entrenador del Deportivo

El periódico del 10 de febrero de 1997 destacaba como informaciones principales el cese de Toshack como entrenador del Deportivo, el empate con el Celta en Riazor y el buen tiempo para el Carnaval.









A Toshack le toman la palabra

"Hemos llegado a un acuerdo poco antes de las once de la noche y la rescisión del contrato se produce a propuesta del propio técnico, que hace unos días había presentado su dimisión al consejo de administración", señaló Augusto César Lendoiro para anunciar la rescisión del contrato de John Benjamin Toshack ha sido a propuesta del técnico y reconoció contactos con Luis Aragonés para que se haga cargo del equipo la próxima temporada. La dimisión fue aceptada después de que el Deportivo empatase a dos goles con el Celta. Al frente del equipo se encuentra el segundo entrenador, José Manuel Corral, auxiliado por el preparador físico, José María Franganillo, aunque Lendoiro advirtió que dicha situación será provisional. El galés, que no dejó de repetir "no coment" sobre su futuro en la rueda de prensa porsteriro al encuentro, deja el club 23 meses después de su presentación, con un negrón en su expediente, puesto que el título de Supercopa no deja de tener un valor anecdótico, aunque el rival fuese el Real Madrid.









Luis Fernando Quiroga: "El Club de Golf de La Coruña está a nivel europeo"

El presidente del Club de Golf de La Coruña, Luis Fernando Quiroga Piñeyro, asegura que las instalaciones "están a nivel europeo" y, "desde luego, entre los primeros del ranking nacional".

Quiroga analiza en una entrevista el nombramiento de Eduardo de la Rocha como presidente de la federación gallega y habla también de un club que controla alrededor de dos mil socios. "El año pasado habíamos tenido el campeonato de España femenino y este año vamos a tener un campeonato nacional infantil. Aquí tuvimos una exhibición de los hermanos Ballesteros y se ha tenido alguna competición de profesionales hace bastantes años, pero no estaa el campo en las condiciones en las que hoy está", afirma.





Galicia vivió en 1996 la mayor oleada de avistamientos de ovnis

El II Congreso Benéfico sobre "Fronteras de la Ciencia" celebró ayer en La Coruña su última sesión dedicada al análisis de los poderes de la mente y a la celebración de una mesa redonda sobre avistamientos de ovnis en Galicia tras "la mayor oleada de avistamientos" de la historia. El público allí presente quedó gratamente sorprendido por la intervención de Manuel Carballal, estudioso de fenómenos anómalos, quien realizó una demostración práctica de los extraordinarios poderes que un ser humano puede llegar a esconder en su mente. Cuando había convencido al público de sus habilidades, declaró que todo había sido una farsa, simplemente trucos, para demostrar cómo una gran cantidad de personas son engañadas.