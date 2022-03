Hace 25 años: El Sondeos, al play-off y concierto de Rita Marley en el Coliseo

El periódico del 23 de marzo de 1997 destacaba como noticias principales el inicio de la temporada de pesca y la reclamación por parte del Supremo de trece "papeles del Cesid".





Compradores a tiro fijo

Desenfundar 18.505 pesetas de nada (o casi nada). Ese es el primer paso (las chicas diez llegarán luego, si cae esa breva, claro) para aspirar a ser un clon "enxebre" del célebre James Bond. Ése es, cuando menos, el precio que ayer se pagó en la subasta celebrada en el cuartel de la Guardia Civil por una pistola Walter PPK, la emblemática arma que el agente secreto 007, siempre al servicio de Su Majestad, porta en la infinita serie cinematográfica. Más baratos, a 12.300 pesetillas, se cotizaron dos rifles Winchester, similares a los que manejaba con esmero James Stewart en la película del mismo nombre. Pistolas, rifles, escopetas, carabinas y revólveres, entregadas a la Guardia Civil por poseedores de licencias de armas que se quieren (o se tienen que) desprender de ellas protagonizaron la subasta de armas celebrada ayer en el cuartel de Lonzas.





Páramo busca asesores privados para hacer realidad el puerto exterior

La Autoridad Portuaria ha sacado a concurso "una asistencia técnica para el análisis y la viabilidad de las alternativas para la ampliación de las instalaciones del puerto". En otras palabras, Páramo Neyra, presidente del órgano rector, ha decidido buscar "ideas frescas" entre las consultoras privadas para avanzar, si es posible, en el proyecto de puerto exterior, a donde se desviarían los tráficos conflictivos, como el de descarga de graneles sólidos o el petrolero. A día de hoy, la Autoridad Portuaria ya cuenta con varios informes técnicos relacionados con este asunto. En concreto, se han realizdo diversos estudios previos (de clima marítimo y similares) en las zonas de Sabón y Bens, las dos opciones barajadas hasta ahora por el equipo capitaneado por Páramo Neyra.









Pablo Louro, maestro zapatero

En la calle del Orzán, entre bares oscuros y casas que se caen a pedazos, el antiguo escaparate de una zapatería pasa casi desapercibido. A pesar de que Pablo Louro Ferreiro ha colocado en él cierto amor y cierto orgullo de oficio sus joyas más preciadas. Desde recias camperas o un rollo de piel de cocodrilo, a zapatos de piel fina de señora y caballero hechos a mano desde la plantilla al tacón. Entre los clientes de Pablo figura desde el ex jugador de baloncesto Fernando Romay hasta una drag-queen.





Rita Marley hizo el "milagro brillante" ante más de 4.000 personas

Eran las nueve de la noche, hora del comienzo del show, y aquello, el Coliseo, presentaba un aspecto desolador a la espera de un milagro. Apenas unos cientos de personas habían llegado al recinto para ver y oír lo que se anunciaba como un "milagro brillante". El escenario, donde debían estar los Bush Doctors, estaba pelado. La noticia de que Rita Marley había retrasado su llegada a La Coruña, a la que llegó vía Vigo por causa de la pérdida del vuelo a Alvedro, causaba cierta preocupación, que fue rápidamente atajada por la constancia de que ya había abandonado el hotel y estaba camino del Coliseo. Finalmente, al son de "That's the way", llegó Rita con su aureola casi litúrgica, saludando al público con reiterados "I love you" y esparciendo a su paso canciones-maná directametne transmitidas de su místico marido, Tío Bob. Al final, hubo "milagro brillante" y los rostros de los "creyentes" reflejaban felicidad y cansancio.





El Supremo decide desclasificar 13 de los 18 "papeles del Cesid"

El Tribunal Supremo decidió ayer instar al Gobierno a que desclasifique trece documentos secretos del Cesid y los entregue a los jueces, acuerdo que el ejecutivo ha dicho que acatará y ha anunciado que levantará el secreto sobre los papeles en la reunión del Consejo de Ministros del próximo 4 de abril. El Gobierno, por tanto, no se ajustó a la legalidad cuando el pasado mes de agosto negó a tres jueces los documentos del Cesid sobre la "guerra sucia" de ETA. Los magistrados entienden que estos documentos no afectan a la seguridad del Estado.









Díaz y Castro llevan al Sondeos a los play-off

Gustavo Díaz y Lolo Castro clasificaron ayer al Sondeos para los play offs de la Liga EBA, a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular, después de que su equipo venciera (80-75) al Peleteiro de Santiago, al que prácticamente dejó sin opciones de clasificarse. El conjunto herculino no vio clara la victoria hasta veinte segundos antes del final del partido.