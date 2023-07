Hace 25 años: Los Saltamontes, los niños coruñeses estrellas del pop, y Alejandro Sanz provoca desmayos

El periódico del 15 de julio de 1998 llevaba a su portada que Couceiro anunciará si opta o no a la alcaldía en septiembre, Cela inaugura una muestra de obras de su fundación en el museo de Unión Fenosa, comienzan las fiestas de Os Castros con la coronación de las reinas mayor e infantil, el Bloque de Oleiros concurrirá en solitario a las municipales de 1999, el Deportivo empieza la concentración de pretemporada en Vilalba y los precios subieron una décima en Galicia durante el mes de junio.

Antonio Couceiro atendió a la prensa antes de participar en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo

Couceiro aplaza hasta septiembre la decisión de presentarse a la alcaldía de La Coruña

El conselleiro de Industria, Antonio Couceiro, aseguró ayer en La Coruña que todavía no ha decidido si aceptará encabezar la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de La Coruña. "De momento no tengo nada decidido y no está en mi ánimo hacerlo hasta septiembre, teniendo en cuenta, además, que hasta octubre no se procederá a la confirmación oficial de todas las candidaturas", afirmó Couceiro.

El Cuerpo Nacional de Policía recuperó en seis meses 237 coches robados

El Cuerpo Nacional de Policía ha recuperado durante los primeros seis meses del año 237 coches robados, buena parte de los en la zona centro de la ciudad. Solo en junio, los agentes de la Jefatura Superior localizaron 33 vehículos sustraídos, algunos de ellos antes de que el propietario hubiese denunciado su desaparición.

Camilo José Cela: "Sin la cultura los gallegos seríamos un recuerdo histórico"

El escritor y Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela resaltó ayer en La Coruña la importancia y la rentabilidad de la cultura. Cela explicó que sin ella, "los países hubieran desaparecido, los gallegos seríamos un recuerdo histórico y los españoles quizás no llegaríamos nunca a serlo". Para el escritor gallego, que asistió a la inauguración de la exposición que acoge el Museo Unión Fenosa sobre obras de la Fundación Camilo José Cela, "la inversión en la cultura es una de las más seguras", aunque no a corto plazo.

* El cantante interpretó temas de otros discos entre su repertorio más actual / Gago

Alejandro Sanz ratificó su éxito en un Coliseo "más" abarrotado que nunca

Más de 12.000 personas llenaron ayer el Coliseo en la actuación de Alejandro Sanz, consiguiendo así un récord taquillero en el que fue el segundo concierto de su gira gallega. Los dispositivos de seguridad ya estaban alerta antes del inicio de la actuación. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal y voluntarios de la Cruz Roja y de Protección Civil ayudaron a los cincuenta guardias de seguridad (contratados para la ocasión) a controlar los posibles accidentes, desmayos y ataques de histeria, previstos para una actuación como la de anoche. De hecho unas cinco chicas ya tuvieron que ser atendidas por haber sufrido un desmayo antes de que el artista subiese al escenario.

Los cuatro jóvenes integrantes de Los Saltamontes van lanzados hacia el éxito

Los Saltamontes coruñeses acompañan a Bertín Osborne en un programa de Antena 3

En plena racha de éxitos, los jóvenes integrantes de Los Saltamontes están a punto de convertirse en estrellas de la televisión con sus intervenciones en "Esos locos bajitos", un programa que presenta Bertín Osborne en Antena 3 y en el que el grupo infantil coruñés tendrá hoy su primer intervención estelar. A pesar de tener sólo 12 años, Fran Rodríguez, Javier Gigirey, Chema Ríos y Bertín Martín han demostrado ya su gran profesionalidad que permite que en la actualidad se les considere el grupo juvenil más importante de España.