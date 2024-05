Hace 25 años | Un rincón verde en Adormideras y Paco regresa a Riazor

El periódico del martes 18 de mayo de 1999 destacaba como noticias principales la lluvia en el Día das Letras Galegas, el homenaje a Blanco Torres en Cuntis, la campaña de Antonio Erias y la clausura de la muestra de traje regional en A Gaiteira.

Fernandez del Riego

Cuntis y la Real Academia Galega rescatan la figura de Blanco Torres

Roberto Blanco Torres, poeta al que la Real Academia Galega dedicó el Día das Letras Galegas, fue homenajeado ayer en su tierra natal, Cuntis, en un acto en el que estuvieron presentes la mayoría de los miembros de la Real Academia Galega y numerosas personalidades del mundo cultural y político gallego, como los conselleiros de Cultura, Xesús Pérez Varela, y de Educación, Celso Currás. El presidente de la RAG, Francisco Fernández del Riego, recorrió la trayectoria profesional y literaria del poeta hasta su muerte.

Carteles electorales

Despedida en pleno

Once adioses. El pleno de los 27 es hoy el de las despedidas. La corporación celebra la última sesión del actual mandato para aprobar las normas que regirán la elección de los componentes de las mesas electorales. El popular José Vázquez ya dijo adiós en el anterior pleno pero hay otros compañeros que no están en la lista: Augusto César Lendoiro, Antonio Gómez, Elisa Madarro, Olga Cristina Ruiz, Miguel Reviejo, Pilar Mas y Manuel Valladares. Álvaro Someso y Rosa García Meiriño son los únicos repescados por Antonio Erias. Tres socialistas son los que se despiden de María Pita: Federico de la Fuente, Enrique López Saco y Pedro Vasco. No habrá trauma en el Bloque: Henrique Tello y Mario López Rico ocupan los números uno y dos de la lista, respectivamente.

Un rincón verde con estanque

Adormideras tendrá en unos días su rincón verde, como lo tiene San Diego y Os Castros desde el pasado sábado. Lo ha dicho el alcalde en incontables ocasiones: la ciudad no sólo se embellece con la creación de amplios jardines, también con la recuperación de pequeños espacios. Por eso, abunda Vázquez, "cada vez que se planta un árbol hay un motivo para estar satisfecho". Los trabajos que realiza la empresa Viveros Orto, presupuestados en 88 millones, permiten crear sobre una superficie de apenas 618 metros cuadrados un lugar para el esparcimiento y descanso de los vecinos de este polígino residencial.

Paco Jémez, el día de su presentación con el Zaragoza

Paco reconoce que se le hará raro regresar a Riazor

El defensa del Zaragoza Paco Jémez, que volverá el domingo a Riazor, donde jugó cinco temporadas, comentó que para él será una situación "rara" porque cuando se marchó lo hizo con tristeza. "Es una tierra que siempre me ha tratado muy bien y en la que he estado muy a gusto y en lo deportivo he conseguido cosas muy importantes, me marché con tristeza porque era una ciudad a la que quería mucho. Hice grandes amigos y esas cosas no se olvidan", aseguró el internacional.