Hace 25 años: Rechazo al peaje en la autopista de Carballo y oleada de robos en San Pedro de Visma

El periódico del 10 de enero de 1998 llevaba a portada la oleada de robos en San Pedro de Visma, la manifestación contra el peaje en la autopista de Carballo y el asesinato de otro concejal del PP en el País Vasco.

La oposición al peaje de la autopista de Carballo recibe el apoyo de 3.000 vecinos

La forma más rápida, que no la más económica, de llegar anoche a la manifestación de protesta por el peaje de la autopista era, precisamente, por la autopista. Las aproximadamente 3.000 personas que respondieron a la convocatoria de la Plataforma pola Autovía Gratuita provocaron, desde el primer instante de la manifestación, importantes retenciones de tráfico en la rancia y anciana comarcal 552, la única alternativa posible a quienes se resisten a pagar peaje. Quien quisiese huir del atasco no tenía más que desembolsar diez duros. Consignas como "Cuiña, Fraga, a autovía está pagada" o "Galegos somos, galegos seremos e a peaxe non pagaremos" fueron algunas de las coreadas por los manifestantes durante algo más de una hora. La imagen de la protesta la protagonizó Manuel Pose, alcalde de Arteixo, afiliado al Partido Popular, que, contraviniendo la postura oficial de su partido, encabezó la manifestación junto con otros regidores municipales, líderes sindicales y representantes políticos de la comarca.

La oleada de robos en San Pedro de Visma tiene atemorizado al vecindario

Hartos de esperar que el paso del tiempo fuese antídoto para los robos han decidido tomar medidas. Miembros de la Asociación de Vecinos de San Pedro de Visma "Loureiro" pidieron ayer mismo una entrevista con el subdelegado del Gobierno: "Nos urge porque llevamos meses sufriendo continuos asaltos a casas y garajes", explicaron vía telefónica. Desde finales de octubre y hasta ahora el barrio es objetivo de ladrones: pisos y coches son sus víctimas aunque no escapan establecimientos e incluso en sus garras ha caído un autobús de línea urbana (el chorizo se apoderó de la recaudación aprovechando que el conductor atendía una llamada de la naturaleza en un bar inmediato a la parada).

Díaz Pardo, en una exposición en la Seoane /Pedro Puig

Descartados 86 de los 91 aspirantes a dirigir la Fundación Luis Seoane

Sólo cinco de las 91 personas que presentaron su candidatura a la dirección de la Fundación Luis Seoane tienen todavía opciones de resultar elegidas, según manifestó ayer el concejal de Cultura, José Luis Méndez, quien se reunió con responsables del patronato para realizar la última selección.

Páramo Neyra: "Prohibir el carbón significaría la muerte del puerto"

Las contundentes palabras de Francisco Vázquez, que anunciaba en una entrevista publicada el pasado domingo por El Ideal Gallego su intención de prohibir el tráfico de carbón en el puerto si no se daban las máximas garantías medioambientales, han sido contestadas a su vez con rotundidad por el presidente de la Autoridad Portuaria. Juan Manuel Páramo Neyra afirmó que esta prohibición sería "una auténtica puñalada" y que significaría la muerte del puerto coruñés. El presidente del puerto aseguró que el sistema cerrado de descargas provocaría una drástica reduccción de mano de obra a cambio de una "pequeñísima" mejora medioambiental.

Las mujeres de O Burgo enseñarán a planchar a hombres inexpertos

La Asociación de Mujeres Rosalía de Castro de Culleredo ha organizado un curso de plancha para hombres, destinado a jóvenes y varones adultos que vivan solos. El curso, de carácter gratuito, tendrá lugar en el edificio de servicios múltiples de O Burgo. De momento, sólo se ha recibido una petición.

Manuel

Manuel fue recibido con pintadas de bienvenida al Extremadura

Manuel Alfredo Mosquera ha sido recibido con pintadas de bienvenida y aplausos en Almendralejo, tras fichar por el Extremadura, en el que pasó cinco años y del que marchó para fichar por el Compostela. El delantero fue presentado oficialmente por el Almendralejo, al que estará ligado hasta el año 2000.