Hace 25 años | Primera medalla de oro de la Universidad y Día de la ORA Solidaria

El periódico del miércoles 20 de enero de 1999 llevaba a portada el viaje del Depor a Vigo con dos fabrilistas, el viaje privado a Galicia de Aznar, que sólo rompió con Fraga el mutismo que presidió su visita, la primera medalla de oro de la Universidad, que Meilán impuso al Rey, y la recuperación por parte de A Coruña de la figura de María Antonia Dans.

Aznar abraza al Apóstol

Aznar elige a Fraga como interlocutor único en su visita a Galicia

De las cuatro horas que duró la visita de José María Aznar a Galicia, dos de ellas las dedicó a una entrevista privada con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Aunque hablaron "de todo", según palabras del propio Aznar, ni uno ni otro concretaron el contenido del encuentro. El presidente del Gobierno aprovechó su estancia en la capital gallega para visitar la catedral e inaugurar, en compañía del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, la autovía de Lavacolla.

Representantes de los pescadores de bajura, con Páramo Neyra

Los pescadores de bajura se movilizarán contra su traslado a Oza

Los representantes de los pescadores de bajura con base en el puerto de A Coruña mantuvieron ayer una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Páramo Neyra, para mostrarle su oposición a trasladarse a las instalaciones construidas en la dársena de Oza. Carlos Suárez y José María Miguens Castro, representantes de los pescadores, señalaron que confían en que el Consejo de Administración del Puerto y el pleno del Ayuntamiento modifiquen esta medida ya que, de lo contrario, no descartan el inicio de movilizaciones.

El día de la ORA solidaria

Pagar la ORA dejó ayer de ser un trámite a ignorar para muchos coruñeses. Aunque Aparkisa no conocía con exactitud la recaudación obtenido, que se destinará íntegramente a proyectos de reconstrucción en Centroamérica, sí ha constatado que en varias zonas de la ciudad descendía el número de denuncias por falta de ticket o por exceso de tiempo. "Es la primera vez que no me duele tener que pagar por aparcar en la calle, contaba una conductora que confesaba que forma parte de ese casi sesenta por ciento de los usuarios que según Aparkisa, sacan boletos de cuantía sensiblemente menor al tiempo real de estacionamiento. Ayer, esta usuaria pagó el máximo a tocateja.

Rosalía Dans, junto a un retrato suyo realizado por su madre

A Coruña recupera la obra de María Antonia Dans

Si en la literatura Galicia presume de dos ejemplos sobresalientes, casi únicos, de escritoras totales y fascinantes, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, las pioneras no se quedaron atrás en las artes plásticas, coto vedado durante siglos a las creadoras femeninas. Aquí surgieron también pintoras de la talla de Julia Minguillón o Maruja Mallo, que se permitía el lujo de discutir de tú a tú con José Ortega y Gasset en las tertulias madrileñas. En esa nómina de mujeres que abrieron la brecha en un tiempo poco propicio para las aventuras se inscribe el nombre de María Antonia Dans (Oza dos Ríos, 1922-Madrid, 1988), figura que A Coruña recupera con una exposición antológica en la Fundación Barrié de la Maza.

Meilán impone al Rey la primera medalla de oro de la Universidad

El rector de la Universidad de A Coruña, José Luis Meilán Gil, impuso al Rey la primera medalla de oro concedida por la institución académica. El acto protocolario, que se desarrolló en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca, contó con la presencia del secretario general, profesor Barca Lozano, y seis de los ocho vicerrectores que forman el equipo de gobierno de la Universidad coruñesa. José Ramón Soraluce Blond, vicerrector de Infraestructuras, fue el encargado de ayudar al rector en el momento de imponerle la medalla de oro a don Juan Carlos.