Hace 25 años | El pirómano de Feáns y Manel llega al Depor sin ser un crack pero prometiendo "guerra"

El Ideal Gallego del 16 de julio de 1999 llevaba a su portada que la plantilla de Tabacalera prepara una multitudinaria manifestación; Fomento abre 17 nuevos kilómetros de autovía en el puerto del Manzanal; Beiras dice que cumplir los pactos es obligatorio; la Xunta ultima los temas que llevará al Consejo de Ministros; la multinacional Arriva compra la empresa de transporte IASA; la Casa de los Peces muestra ya más de 50 tiburones; la Policía estrecha el cerco en torno al pirómano de la zona de Feáns; el director xeral de Universidades ve imposible implantar Medicina en octubre; y los centros ed salud atienden cada día a dos personas por quemaduras solares.

La plantilla de la Fábrica de Tabacos pide el apoyo de los coruñeses contra el cierre

Los representantes del sindicato UGT, el de mayor representación en la Fábrica de Tabacos de A Coruña, manifestaron ayer su total oposición al anuncio efectuado por la dirección de Tabacalera sobre el posible cierre de la factoría coruñesa en el plazo de tres años.

Los centros de salud atiende a diario a bañistas con quemaduras solares

A pesar de que la prevención ha aumentando en los últimos años, sobre todo en los niños, los centros de salud coruñeses siguen atendiendo a diario a pacientes con quemaduras provocadas por excederse en los baños de sol.

La Policía Autonómica estrecha el cerco en torno al pirómano de Feáns

Los agentes de la Policía Autonómica vigilan de cerca al presunto autor de al menos tres incendios en el monte de Feáns. Todo parece apuntar que su captura está próxima, aún cuando no esté demasiado clara su identidad. (...) "Nos inclinamos a pensar que se trata de una persona con intereses en la zona, porque es una buena parcela en donde había un vertedero y si quería limpiarlo, hacerlo de forma legal le cuesta un dinero que a lo mejor quería ahorrarse", afirma el jefe de la investigación.

Manel se presenta convencido de que no es un crack, pero promete dar guerra

Haciendo símil con el famoso anuncio de la ONCE, en la sede del Deportivo, todos los días toca. La plaza de Pontevedra está siendo un hervidero de noticias durante la última semana. Cada jornada, el presidente sale entre las siete y las siete y media de la tarde para presentar un fichaje. Ayer no podía ser de otro modo, le tocó el turno a Manel, el primer el caer, pero uno de los últimos en hacerse oficial. (...) El centrocampista asturiano llega al Deportivo convencido de que no es "un crack" pero con la seguridad de que va a "dar guerra".