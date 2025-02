Los trabajadores del Hospital Universitario de A Coruña, todavía bajo el nombre de Juan Canalejo hace 25 años, se manifestaron entonces para exigir aparcamientos gratuitos. Más de 200 profesionales sanitarios se concentraron en aquella convocatoria que mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 19 de febrero de 2000. El periódico de hace 50 años informaba, entre otros asuntos, del presupuesto para realizar obras de mejora en el colegio Curros Enríquez. Hace 75 años preocupaba contar con más hospitales para combatir la tuberculosis, de ahí que el Ayuntamiento de Curtis ofreciera terrenos para la construcción de un nuevo sanatorio para mejorar las condiciones de los afectados por esta enfermedad.

Sábado, 19 de febrero de 2000

Hace 25 años | El personal del Canalejo se moviliza para exigir aparcamientos gratuitos

Más de 200 trabajadores del complejo Juan Canalejo se concentraron ayer, 18 de febrero de 2000, en el hospital para exigir la construcción de aparcamientos gratuitos. Tras reunirse en la planta baja del centro, el personal inició una marcha silenciosa alrededor de las instalaciones, a la que se fueron sumando más miembros del personal. Durante la protesta, el portavoz de la plantilla, Xosé Miguel López, aseguró que no pueden esperar cinco años a que se construya el nuevo parking, cuyas plazas, según el proyecto, serán de pago.



Por otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ratificó ayer en A Coruña la promesa del Ejecutivo central de no autorizar los despidos en las factorías de Tabacalera “si no están pactados previamente con los sindicatos”. Además, reafirmó la intención de su partido de no admitir prejubilaciones injustificadas.



Mientras, los familiares de los gallegos desaparecidos en el naufragio del ‘Zafir’ mostraron su indignación por la pasividad con la que se realizan las labores de rescate y exigieron mayor interés en recuperar los cuerpos de los marineros, algo a lo que se comprometió la jueza del caso.

Miércoles, 19 de febrero de 1975

Hace 50 años | El Ayuntamiento destina 61.506 pesetas a obras en el colegio Curros Enríquez

La Comisión Municipal Permanente celebró sesión ordinaria ayer, 18 de febrero de 1975, adoptándose, entre otros acuerdos, la autorización de un gasto de 61.506 pesetas para la realización de obras de acondicionamiento del aula de hipoacústicos del Grupo Escolar Curros Enríquez. También se concedió licencia para la construcción de los siguientes edificios: uno, de once plantas, en la calle Francisco Mariño, esquina con plaza de Pontevedra; otro, de diez plantas, en la ronda de Outeiro; y dos, de seis plantas cada uno, en las calles Monasterio de Jubia y Casanova de Eirís.



En otro orden de cosas, a 8.805.279 pesetas ascienden las ayudas que recibió Cáritas de La Coruña en 1974, según datos facilitados por este organismo. El coste de las prestaciones efectuadas se eleva a 9.247.227 pesetas, con lo que el déficit del ejercicio es de 441.948 pesetas.



En clave cultural, el violinista Philipp Hirshhorn ofreció ayer un magnífico concierto en el teatro Colón. Estuvo acompañado al piano por Miguel Zanetti. La actuación, organizada por la Sociedad Filarmónica, incluyó obras, entre otros, de Beethoven, Prokofiev y Brahms.

Domingo, 19 de febrero de 1950

Hace 75 años | Curtis ofrece terreno para un centro antituberculoso

Los tuberculosos no deben abandonarse y para dar una prueba de ello el Ayuntamiento de Curtis ofrece el terreno que sea necesario para el establecimiento de un sanatorio antituberculoso de altura. Destacamos como se merece el ofrecimiento del Ayuntamiento de Curtis y creemos que su propuesta es digna de ser estudiada. Como todas las autoridades están dispuestas a remediar el problema de la tuberculosis, bueno será que se aúnen esfuerzos y se vaya rápidamente a una gestión eficaz.



En cuanto a la actualidad internacional, en el choque entre dos trenes de viajeros del ferrocarril de Long Island (Nueva York) murieron 29 viajeros y el número de heridos se eleva a 103 hasta ahora, pero se teme que la cifra de fallecidos aumente cuando hayan sido explorados los últimos vagones destrozados.

Jueves, 19 de febrero de 1925

Hace 100 años | Desestimado el recurso de Manuel Viturro Posse

Sobre el expediente por el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Viturro Posse contra el acuerdo de la Diputación provincial de La Coruña, de 3 de septiembre del pasado año 1924, separándole del cargo de secretario general de la corporación, su Majestad el Rey se ha servido desestimar el recurso de don Manuel Viturro Posse y confirmar el acuerdo que le separó del cargo de secretario de dicha corporación.



Mientras, en Madrid, el director de la Escuela Normal de Maestros, señor Fernández Navamuel, entregó una instancia dirigida al Directorio, pidiendo que se conceda una subvención para el Colegio de Huérfanos y que se cree un sello pro cultura de 10 a 50 céntimos, que se pondrá en las matrículas y demás documentos de la enseñanza, destinando también su importe al sostenimiento del citado Colegio.