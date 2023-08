Hace 25 años | Paralizado el depósito de Los Rosales y San José, un pueblo fantasma

El periódico del domingo 14 de agosto de 1998 llevaba a portada la garantía de Emalcsa a los vecinos de Los Rosales de que tendrán depósito de agua, los cuarenta coches antiguos que participaron en una concentración en María Pita y los cuatro jóvenes que perdieron la vida en un accidente de tráfico en Betanzos.

Paralizada la construcción del depósito que abastecerá a Los Rosales

La construcción de un depósito de agua en Los Rosales se ha suspendido debido a los problemas surgidos en torno a la titularidad de los terrenos. La empresa concesionaria del servicio municipal (Emalcsa) tenía previsto garantizar el abastecimiento de una cuarta parte de las viviendas del polígono con esta instalación, presupuestada en unos cuarenta millones. Sin embargo, la paralización de la obra se mantendrá hasta la resolución de un litigio que, por el momento, no tiene fecha.

San José, un pueblo fantasma

Han pasado cinco años desde que las casas del margen izquierdo del lugar de San José fuesen derribadas para facilitar la construcción del oleoducto Vigo-A Coruña. Sin embargo, en el margen derecho siguen viviendo siete familias en unas condiciones que los vecinos califican de "fatales". No cuentan con agua (deben recurrir a pozos particulares o a fuentes) ni con alcantarillado, aunque conservan la línea número 6 de autobuses urbanos que los comunica con el centro de la ciudad. Por no tener, no tienen ni una pequeña zona donde colgar la ropa recién lavada aunque existe un lavadero, uno de los pocos servicios que existen en el margen izquierdo, aunque hay que atravesar un estrecho camino entre dos alambradas, cargados con cubos de ropa. Una de las pocas que permanecen en el lugar comenta que existe una vecina de edad avanzada que tiene que dormir con el paraguas abierto por la cantidad de goteras que tiene en su casa.

Muchos curiosos se acercaron a ver los vehículos históricos / Gago

La plaza de María Pita se convierte en un museo de coches históricos

El Automóvil Club de Galicia celebra hoy la segunda jornada incluida dentro de la XI Concentración de Automóviles Clásicos e Históricos "Ciudad de A Coruña". En esta ocasión se juntarán cuarenta automóviles procedentes de distintas partes del viejo continente pero la novedad en esta convocatoria será la participación de motocicletas de época, que precediendo a los coches, los escoltarán en un paseo por la ciudad. El coche más antiguo que circulará hoy por A Coruña es un Citröen 5 caballos, también conocido como "culo de pollo", fabricado en 1921 y procedente de Portugal.

Willy Duarte, con Salinas

Willy Duarte: "Si fuese necesario, me volvería a poner los patines"

Aunque no es nadie nuevo dentro del hockey sobre patines, Willy Duarte afrontará esta temporada como algo muy especial. Tras muchos años con los patines puestos, en el Dominicos primero y más tarde en el Liceo, el jugador coruñés debuta esta campaña como entrenador, algo que no lo aleja de un deporte que aún no piensa en dejar de practicar. "Por ahora me voy a dedicar a las labores de técnico, pero vamos a ver cómo evoluciona la temporada y, si es necesario, me volvería a poner los patines y saltaría a la pista".