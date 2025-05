Una auténtica pesadilla vivieron los conductores coruñeses hace 25 años debido a los atascos generados por el inicio de las obras de asfaltado de la N-550 en el tramo entre O Portazgo y O Burgo. Les tocó armarse de paciencia, sobre todo en dirección salida, y explorar vías alternativas para tratar de llegar a sus destinos con el mínimo retraso posible. Un caos de tráfico que tuvo protagonismo en la edición de El Ideal Gallego del 16 de mayo del año 2000. Tal día como hoy de 1975 eran noticia las reivindicaciones estudiantiles, con movilizaciones en varios centros educativos de la ciudad. Hace 75 años, el buque sueco ‘Limaria’ abandonaba el puerto sin que las autoridades localizaran en su interior a los tres polizones cuyo desembarco estaba previsto.

Martes, 16 de mayo de 2000

Hace 25 años | Las obras de asfaltado en la N-550 provocan un gran caos de tráfico

Los trabajos de asfaltado iniciados ayer, 15 de mayo de 2000, en la carretera N-550, en el tramo que discurre entre O Portazgo y O Burgo, colapsaron el tráfico a la altura de la localidad cullerdense de Vilaboa durante toda la jornada. El corte a la circulación de uno de los carriles causó un caos de tráfico que se dejó sentir en la avenida de Alfonso Molina, que a las dos de la tarde registraba largas colas en dirección salida de la ciudad. Las alteraciones de tráfico obligaron a los conductores a desviarse hacia carreteras alternativas como la AC-212, en dirección a O Burgo, o la autopista AP-9, lo que incrementó la intensidad del tráfico en todas las vías. La situación se agravó por las obras que Fomento realiza en torno al puente de A Pasaxe y el asfaltado de la AC-212. Aunque los problemas circulatorios se desencadenaron desde el inicio de las obras a primera hora, el colapso total se produjo en las horas punta.



Viernes, 16 de mayo de 1975

Hace 50 años | Asambleas y desalojos en varios centros docentes

Se han celebrado asambleas y desalojos en varios centros de Enseñanza Media y en el Colegio Universitario, como consecuencia de las detenciones practicadas ayer, 15 de mayo de 1975, durante las alteraciones del orden público protagonizadas por estudiantes. La mayor parte de los detenidos ya fueron puestos en libertad.



En el instituto de Monelos se celebró una asamblea general, en la que se manifestó el desacuerdo con todo tipo de sanciones a estudiantes y se pidió la libertad de los detenidos. Por los mismos motivos los alumnos del instituto Masculino celebraron una asamblea a la puerta del centro y procedieron a un desalojo parcial. Los que no participaron se encontraban realizando exámenes. En primero de Económicas se produjo un desalojo y en la Escuela del Profesorado de EGB, desalojos parciales.

Martes, 16 de mayo de 1950

Hace 75 años | Sin rastro de los tres polizones del ‘Limaria’

En el buque sueco ‘Limaria’, que había salido de Sevilla rumbo a Bremen, en su travesía a la altura de la costa de Portugal fueron descubiertos tres polizones a los que se les detuvo y, después de ser interrogados, les fue tomada la filiación.



Luego quedaron en libertad a bordo y con el fin de desembarcarlos entró el referido barco en el puerto coruñés a las once de la mañana de ayer, 15 de mayo de 1950. El ‘Limaria’ quedó fondeado en la bahía a la altura del muelle del Este y cuando se intentó la detención de los tres ‘turistas’, estos no fueron hallados. Se registraron las bodegas y todo cuanto pudiese servir de escondite. Total, que no han sido encontrados y a las cuatro de la tarde el barco reanudó su viaje rumbo a Bremen. Los polizones son Manuel González de la Concha y Amafindo Sahe Balero, ambos de Sevilla, y Baldomero Álvarez García, de Gijón.