Hace 25 años: Una nueva sala de multicines en A Coruña y Dover triunfa en el Coliseo

El periódico del 24 de mayo de 1998 llevaba a su portada que Warner Lusomundo planea abrir multicines en A Coruña, siete mil personas vibraron con la música independiente del grupo madrileño Dover y el 71% de los irlandeses apoyan en las urnas el plan de paz.

El éxito de los multicines Los Rosales en el pasado año 1997 se tradujo en una afluencia de alrededor de 800.000 espectadores

Si a los cines coruñeses el complejo Los Rosales les ha parecido un "Terminator" ante el que se han debilitado o sucumbido muchos, ahora deben prepararse porque una gran internacional está poniendo sus miras en A Coruña: Warner Lusomundo. La jefa de marketing y publicidad de la compañía lo ha confirmado: "Es cierto que la Warner está interesada en abrir multiplexes en Galicia y en un futuro no muy lejano. Ahora mismo nos encontramos estudiando las posibles ubicaciones, terrenos, zonas, en la ciudad de Coruña, pero todavía no hay nada decidido". El poder de convocatoria de los multicines se ha dejado notar en la ciudad y mientras Los Rosales registran grandes beneficios las salas tradicionales han sufrido grandes pérdidas. La víctima más reciente ha sido el gigantesco cine Riazor, que ha dejado la ciudad herculina con 1.500 butacas menos.

El cuarteto encabezado por las hermanas Llanos cumplió las expectativas de sus miles de seguidores / Pedro Puig

La música independiente del grupo Dover consagra su éxito en A Coruña

Más de siete mil jóvenes acudieron al concierto de la banda independiente Dover en el Coliseo. El que es el grupo revelación de la temporada, con las hermanas Llanos a la cabeza, triunfó en A Coruña después de convertirse de la nada en la banda más popular de España. Dover presentó su "Devil came to me", una excelente muestra de que no se les puede encasillar en ningún otro estilo que no sea el propio: cantan en inglés y son independientes por circuito y por discográfica.

La FDA investiga si las muertes son atribuibles a Viagra

Seis sobre un millón

Seis hombres han muerto después de tomar Viagra, esa píldora que muchos medios presentaron como "milagrosa" y cuyas bondades empiezan a ponerse en duda. Y es que la oficina norteamericana de control de medicamentos anunció seis muertes en las que no se ha establecido aún relación directa de causa y efecto pero que han provocado una gran alarma social.