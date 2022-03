Hace 25 años: No habrá cepo en la ORA y avanzan las obras de la nueva prisión

El periódico del 13 de marzo de 1997 llevaba a portada las obras de la nueva prisión de La Coruña, que será un centro modelo de la legislación penitenciaria, y la decisión municipal de no aplicar a los coruñeses el cepo de la ORA.





El Ayuntamiento descarta usar el cepo para inmovilizar infractores de la ORA

La justicia no atrapará con sus mandíbulas las ruedas de los vehículos que infrinjan la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) en La Coruña. Pese a que la nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial contempla "la inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor" el Ayuntamiento no está dispuesto a aplicar este punto de la normativa. "No habrá cepos --explicó el concejal de Tráfico, José Nogueira--, porque me parece un contrasentido impedir la rotación de los vehículos, que es el primer objetivo de la ordenanza".









La prisión de Curtis abre sus barrotes a la reinserción

La nueva prisión provincial de La Coruña, que se construye actualmente en Teixeiro-Curtis, sigue los parámetros de integración. Cada uno de sus bloques responde a un único objetivo: el pleno desarrollo de la Ley Orgánica Penitenciaria, creando un centro que cubra las necesidades de los internos y facilite, al mismo tiempo, su posterior reinserción en la sociedad. el nuevo recinto permitirá al recluso acceder a la cultura, al deporte y a una formación profesional, lo que facilitará enormemente su futura reinserción social.









La fusión entre Atletismo Coruña y Compañía de María es oficial



Ayer se celebró en las instalaciones del Colegio Compañía de María el acto de presentación oficial del equipo de cadetes del Atletismo Coruña Compañía de María, producto de la fusión de ambos clubes. En este acto estuvo presente el atleta coruñés Andrés Díaz, olímpico en Atlanta, con Rosa Díez, presidente del club; Ángel Pérez Dopazo, presidente del Atletismo Coruña; Sergio Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Atletismo; Isidoro Hornillos, director técnico de la Federación Gallega; Eugenio Lombardía, director técnico del Compañía de María, los entrenadores Julio Iván y José Carlos y la directora del colegio, Dolores Garrido, entre otros.