La toma de posesión del nuevo general jefe de la Región Militar Noroeste, el teniente general Evaristo Muñoz Manero, era una de las noticias destacadas tal día como hoy hace veinticinco años en El Ideal Gallego. En 1975, el diario se hacía eco de las reclamaciones de los vecinos de Eirís-Trasmonte, quienes pedían servicio de agua o que, por lo menos, les instalaran una fuente pública porque ni eso tenían. En 1950, hace hoy 75 años, el protagonista era Wenceslao Fernández Flórez quien, a punto de recibir el homenaje de los coruñeses, concedía una divertida “interviú” al periódico en la que relataba con sorna sus “fracasos periodísticos”, desde su despido en ‘La Mañana’ hasta cuando lo echaron junto con Julio Camba de ‘El Imparcial’.

Portada 01 junio 2000

Hace 25 años | Muñoz Manero toma posesión como jefe de la Región Militar Noroeste

El teniente general Evaristo Muñoz Manero tomó posesión del mando de la Región Militar Noroeste en A Coruña, durante un acto en el que se comprometió a afianzar las relaciones entre la sociedad y el ejército. La ceremonia se celebró en el Palacio de Capitanía, donde una compañía del batallón del cuartel general le rindió honores de ordenanza con bandera, escuadra y música. La toma de posesión se inició con la lectura del Real Decreto del nombramiento y, a continuación, el general de división Emilio Martín Gallego, que ejerció el mando con carácter interino, pronunció unas palabras de bienvenida e hizo un pequeño recorrido por la historia de esta Región Militar que se creó en 1480 y que constituye una de las zonas más importantes de España. Martín Gallego elogió la trayectoria profesional de Evaristo Muñoz Manero. El nuevo general jefe de la Región Militar Noroeste afirmó que el nombramiento colmaba todas sus aspiraciones a nivel profesional. Además en su discurso, Muñoz Manero perfiló cuales serán las direcciones en las que volcaría su esfuerzo. Evaristo Muñoz destacó la importancia de intensificar las excelentes relaciones con los ciudadanos civiles, porque “todos somos pueblo”. Y señaló que sus puertas están abiertas a todo el mundo. Prudente, reconoció que todavía no está al corriente de la situación real de toda la región.

Portada 01 junio 1975

Hace 50 años | Los vecinos de la cantera de Eirís quieren agua

Los vecinos de Eirís-Trasmonte mandaron una respetuosa instancia al alcalde de La Coruña en la que, después de exponer que en aquella zona viven diez familias –todas con hijos menores y un promedio de seis hijos por familia, que no cuentan con servicio de agua instalado y que, desde hace tres años, solicitaron una fuente pública sin que nunca nadie se ocupara de solucionar el problema–, suplicaban que se dignara a estudiar el asunto y les diera una solución lo más urgente posible. Ahora, después de no recibir contestación ni de palabra ni de obra, estos mismos vecinos recurren a la prensa, insistiendo en que sus viviendas carecen de los más elementales medios sanitarios y de higiene, sin ningún tipo de servicios y con una falta total de agua en el barrio, ya que no existe ninguna canalización ni tampoco fuentes o pozos que palien el problema.

Portada 01 junio 1950

Hace 75 años | Fernández Flórez relata sus fracasos periodísticos

En una interviú con este periódico Wenceslao Fernández Flórez relata sus fracasos periodísticos desde sus inicios. Explica el escritor su colaboración en ‘La Mañana’ cuando tenía quince años y de donde le echaron por hacer una nota lírica sobre un hombre apoyado en el pretil de un puente tras haberlo perdido todo en un incendio en la Gaiteira. Tras pasar por el ‘Heraldo de Galicia’ y dirigir ‘Diario Ferrolano’ con solo 18 años, llegó a ‘El Noroeste’ y, más tarde, aterrizó en ‘El Imparcial’, donde le encargaron la información parlamentaria: “Una mañana, a las doce, entró en mi cuarto como una tromba Julio Camba, que también estaba en ‘El Imparcial’. ‘Esto es terrible’, me gritó mostrándome una carta en la que lo despedían. Yo, que todavía estaba en la cama, le mostré la que yo había recibido. ‘Mira a ver si es igual que la mía’. Habíamos durado un mes”.