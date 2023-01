Hace 25 años: Muere Ramón Sanmpedro y la Autoridad Portuaria cierra otra puerta

El periódico del 13 de enero de 1998 llevaba a portada el déficit de nuevos estudiantes de Medicina en Galicia, los abetos recogidos en la ciudad, que fueron replantados por escolares en Abegondo, y la muerte de Ramón Sampedro.

Puerta al Puerto por Entrejardines / Gago

Una puerta menos

La Autoridad Portuaria continúa con la construcción del cierre integral del recinto. En esta ocasión, los trabajos se han iniciado en la zona contigua a los jardines de Méndez Núñez. La puerta existente en ese punto ha sido clausurada y será reemplazada por el muro de cierre.

Manuel Riveiro Mariño, en un deportivo Cartham Seven /Gago

Manuel Riveiro: "Empieza a existir un verdadero culto por los coches clásicos"

La pasión de Manuel Riveiro Mariño por el mundo del motor le permite combinar su trabajo de distribuidor oficial en la zona noroeste de una de las grandes joyas del mercado automovilístico internacional, el Caterham Seven, con su activa labor en la asociación del automóvil antiguo Club Galicia. Preparan una gran exposición de coches antiguos "con motivo de la celebración del centenario de la llegada dle primer coche antiguo a La Coruña, que llegó de la mano del médico Durán". Riveiro asegura que "cada vez existe un mayor culto por los coches clásicos" y el club tiene ya cerca de un centenar de socios.

Cortizo, Vázquez y Abel Caballero /Xoán Álvarez

La Ejecutiva Federal avala a Vázquez en su negativa a celebrar un congreso

La Ejecutiva Federal del PSOE apoya la postura del secretario general del PSdeG, Francisco Vázquez, de no convocar un congreso extraordinario del partido en Galicia y, por lo tanto, desautoriza al alcalde de Santiago, Xerardo Estévez, y al grupo de críticos que encabeza, en la inexistencia de dicha convocatoria. El responsable de Política Municipal del PSdeG, Javier Losada, recuerda el que alcalde santiagués también es responsable de los malos resultados en su ciudad.

Ramon Sampedro

El tetrapléjico Ramón Sampedro falleció en el domicilio de una amiga en Boiro

Ramón Sampedro ganó ayer la particular batalla que mantenía con la vida. Tetrapléjico desde los 28 años, Sampedro se convirtió en el primer español que reivindicó ante los tribunales de justicia su derecho a la eutanasia. La muerte que tanto anhelaba le sorprendió en la madrugada de ayer en el domicilio de una amiga en el municipio coruñés de Boiro, a donde se había trasladado recientemente desde su localdidad natal de Porto do Son. Miembros de la guardia civil de Ribeira iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y la juez titular del número dos de Ribeira, María Luisa Pérez Rúa, ordenó que se le practicase la autopsia. Uno de los hermanos de Sampedro cree que "alguien le ayudó a morir" pero precisó que no puede asegurarlo y que "eso tiene que averiguarlo el juez".