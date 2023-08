Hace 25 años: Moda en Mariñán, susto en el Cantón y accidente en A Grela

El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1998 llevaba a su portada que el proyecto de los comerciantes para la plaza de Lugo cuesta 2.000 millones, la Xunta considera que la situación provocada por los incendios está ya controlada, cuatro firmas gallegas adelantaron la moda del próximo verano en Mariñán, el Plan General de Culleredo prevé el enlace con la tercera ronda coruñesa, el Deportivo cierra la lista para la Liga con Nuno y Rufai, la habilitación de la nueva dársena pesquera de Oza se concluirá en el plazo de dos meses, Lolita presentó su último disco en el parque Europa ante miles de personas, una joven denuncia al Ayuntamiento tras sufrir un accidente en una calle muerta y sin iluminación y el plan para suprimir las barreras arquitectónicas se pondrá en marcha en la zona centro.

Denuncia al Ayuntamiento por el accidente sufrió en una calle muerta sin iluminación

Fracturas de nariz y molar, daños en un ojo y diversas contusiones. Este es un parte médico que se traduce en varias operaciones de cirugía, con una inversión de tiempo y dinero notable. Este es el parte que presentó Desiré A.V., de 22 años, después de sufrir un accidente de circulación en el polígono de A Grela, durante la madrugada del pasado 30 de junio. Las circunstancias del siniestro y las lesiones sufridas han motivado que la víctima presente una denuncia contra el Ayuntamiento, al que responsabiliza de la nula iluminación de la calle muerta en la que se produjo el suceso, y contra la constructora que señalizó incorrectamente una zanja abierta.

Una luna del edificio de la ONCE cayó ayer sobre la acera del Cantón

El original edificio que alberga la sede de la delegación de la ONCE, en pleno Cantón Grande, volvió ayer a dar un buen susto a os numerosos transeúntes que frecuentan esta emblemática calle. Alrededor de las 12.00 horas y por causas desconocidas, según indicó un responsable de la seguridad del inmueble, una luna de la fachada se desprendió de su punto de sujeción y cayó sobre la acera del Cantón.

La moda gallega sumergió el pazo de Mariñán en el verano de 1999

La luz de los focos descubrió ayer entre las piedras del pazo de Mariñán un perfecto salón de moda. Cuatro prestigiosas firmas gallegas fueron la encargadas de vestir el milenario recinto de glamour y originalidad con sus propuestas para la primavera-verano de 1999.

Las vacaciones coruñesas de los Martínez-Bordiu

Ya se lo contaba hace unos días, pero ahora la fotografía publicada por la revista "Lecturas" confirma que una no hace caso de simples rumores. Y es que no todos los días se tropieza por la calle con el pequeño de los Martínez-Bordiu, Jaime, y su mujer, Nuria March. Pero no son ellos los únicos que pasean por A Coruña y navegan en aguas de la bahía: también disfrutó del agosto coruñés Merry -a cuarta hija de Carmen Franco y ex esposa de Jimmy Giménez Arnau-, aunque vive habitualmente en el Caribe. Que Arantxa Martínez-Bordiu nos visita no es tan raro, que para eso tiene un marido coruñés.