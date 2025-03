Hace 25 años | El mercado Da Guarda, una plaza abandonada en pleno centro

Un préstamo de casi 3.000 millones de pesetas previsto para realizar numerosas obras en la ciudad era una de las noticias más importantes del periódico tal día como hoy pero en el año 2000. Hace 50 años, en 1975, la atención se centraba en las malas condiciones del mercado Da Guarda, con obras inacabadas, mala iluminación y suciedad como quejas principales de las usuarias. En 1950, el alcalde Molina explicaba que se había reunido con un proveedor de asfalto para estudiar las obras en el Cantón Pequeño. En 1925, ocupaba la portada de El Ideal Gallego un triste suceso, un naufragio en la zona de Adormideras, con dos pescadores rescatados por una embarcación y otros dos, padre e hijo, desaparecidos en el mar.

HACE 25 AÑOS Domingo, 05 de marzo de 2000

Un préstamo de 2.750 millones servirá para financiar inversiones municipales

Un préstamo de 2.750 millones de pesetas con Caixa Galicia servirá al Ayuntamiento para financiar parte de las inversiones municipales para el año 2000. La comisión de gobierno acordó en su reunión adjudicar la concesión del crédito a esta entidad, que ofreció un tipo de interés Euribor a tres meses, sin diferencial, con límite superior del 6,75% e inferior del 0%. El préstamo se invertirá para financiar, entre otros, los siguientes proyectos: centro social de Eirís (19,4 millones), mejoras en el Centro Social de Monte Alto (20), edificio del centro municipal de Formación (50), programa de informática en los colegios (130), terrenos para el campus (72,3), convenio con Defensa para la urbanización de A Maestranza (103), proyectos de alumbrado (31), acondicionamiento y mejora del Palacio Municipal de María Pita (50,6), ampliación de edificio municipal en O Birloque (15,2) y cuartel de Macanaz (166,4). El crédito también se empleará para sufragar los gastos de obras como la regeneración del monte de San Pedro (250 millones), complejo polideportivo de San Diego (202), obras en el Acuario (457), Palacio de Congresos (181,8), paseo marítimo de San Roque (100,3) y ampliación de la línea del tranvía (126,5).

HACE 50 AÑOS Miércoles, 5 de marzo de 1975

El mercado Da Guarda, una plaza abandonada en pleno centro

El considerado mejor mercado de La Coruña atraviesa una penosa situación de abandono. Es, al menos, el más céntrico de la ciudad. Sin embargo, su estado de conservación, sus desagües, sus escaleras, sus bancas y sus corrientes de aire lo convierten en un lugar inhóspito por excelencia. De su iluminación, ¿qué decir? Sólo las amas de casa, que en este país suelen ser, salvo escasas excepciones, las únicas que pisan el mercado, conocen las pequeñas bombillas que pegadas a lo alto del elevado techo no consiguen cumplir con el fin para el que fueron instaladas: alumbrar. Al mencionado mercado le salieron unas construcciones a ambos lados que parecen haber sido puestas a propósito para aliviar su fachada y servir de estercolero. Por lo menos es lo que hasta ahora han conseguido porque si fueron construidos esos misteriosos huecos con otro fin bien lo disimulan. Los restos de arena y cemento quedaron abandonados entre sus tres paredes para mal ejemplo. Construyeron con materiales de mala calidad, los ladrillos que subieron a los laterales del mercado quedaron al descubierto, la limpieza está poca cuidada y de los frigoríficos mejor no hablar porque no existen.

HACE 75 AÑOS Domingo, 5 de marzo de 1950

Asfaltado para las obras del Cantón Pequeño

El alcalde se entrevistó con el encargado de una casa suministradora de asfalto, venido especialmente de Madrid, para tratar del envío de este material, así como de la maquinaria precisa, con destino a las obras del Cantón Pequeño. El señor Molina estaba muy satisfecho por esta gestión, que asegura la buena marcha de los trabajos recién iniciados en la céntrica vía coruñesa, ya que no ocurrirá como con las del Cantón Grande, interrumpidas varias veces por la escasez de materiales y maquinaria. Sobre el superávit de los presupuestos de Ensanche, el alcalde afirma que entre los presupuestos ordinario y extraordinario y lo destinado a expropiaciones en el Camaranchón, hay un efectivo de 1.200.000 pesetas, con el que se irá a un presupuesto extraordinario, con obras no previstas en el ordinario. De ahí saldrá el nuevo muro de Riazor y otras actuaciones.

HACE 100 AÑOS Jueves, 5 de marzo de 1925

Dos ahogados en un naufragio en Adormideras

A las nueve de la mañana se tuvo noticia telefónica en la Comandancia de Marina de que dos individuos asidos a una embarcación pedían auxilio. Dio aviso el oficial de guardia del cuartel de Artillería, a la vez que el teniente de la guardia civil, señor Pueyo, comunicaba también por teléfono desde Adormideras lo ocurrido en el propio centro de Marina. En la motora ‘Corsario Drake’ de esta capital salió el señor Montenegro del puerto, luchando contra viento del nordeste y mar muy gruesa, dirigiéndose a Punta de Adormideras, donde se encontraban dos infelices náufragos luchando con el mar, ya casi extenuados por el frío y el cansancio. Se acercaron lo más posible y metieron a bordo al primero pero al segundo fue preciso engancharlo con un “bichero”. Además de los rescatados, hay dos desaparecidos, un hombre de 54 años y su hijo de 14.