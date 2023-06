Hace 25 años: El mejor amigo del perro y Xerardo Estévez se retira de la política

El periódico del 19 de junio de 1998 llevaba a portada las declaraciones de Manuel Fraga a José María Aznar: "El presidente de Galicia está 'forte que forte'", la percepción de Vázquez de que Estévez oculta la causa de su retirada y un mendigo que vende sus pertenencias para operar a su perro.

Javier encontró a "Quique" cuando tenía un mes y lo alimentó con un guante de goma

El mejor amigo del perro

Juntar 24.000 pesetas supuso para Javier deshacerse de todo l oque tenía de valor en su habitación alquilada. El televisor de segunda mano que le habían regalado, un radiocasete viejo y hasta la mejor ropa que le quedaba salieron de su reducido hogar rumbo a la casa de empeños y tiendas de segunda mano. Pero no se lo pensó ni un momento. Todo por "Quique", un palleiro de graves ojos pardos que acompaña a Javier en el difícil trago de pedir en la calle. Un fin de semana, el perro parecía asfixiarse al tragar. Javier corrió al veterinario. "Quique" se había comido un plástico y necesitaba una intervención urgente para extraérselo. Al final, con la ayuda también de algunos vecinos, pasó por el quirófano y un mes después corretea despreocupadamente por la calle sin alejarse demasiado de su dueño.

Francisco Vázquez y Xerardo Estévez

Vázquez insinúa que Estévez oculta las razones de su retirada

El secretario xeral del PSdeG-PSOE y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, insinuó ayer que el alcalde de Santiago, Xerardo Estévez, esconde los verdaderos motivosque le llevaron a tomar la decisión de no presentarse a la reelección como candidato a la alcaldía de Santiago y a abandonar la escena política. Vázquez opina que esa solución se deriva de los resultados cosechados en los pasados comicios municipales, que le dejaron en minoría, obligándole a alcanzar pactos con el PP o el BNG, y por el malestar que le creó el nombramiento de un gerente en el Consorcio.

Stephane Ziani y su representante, Lucidio Ribeiro / Gago

Ziani y Seoane ya están en La Coruña

La jornada d ayer fue un día de llegada de futbolistas al aeropuerto de Alvedro. Al filo de las ocho menos cuarto de la tarde aterrizaba en el aeródromo coruñés el centrocampista suizo, de origen gallego, Gerardo Seoane, mientras que dos horas y media después hacía lo propio Stephane Ziani, acompañado de su representante, Lucidio Ribeiro. En el caso del jugador francés todo parece resuelto, detalle éste que no se produce con el suizo, ya que Seoane, aunque estaba jugando en el Sion, lo hacía en calidad de cedido, porque pertenece al Lucerna y no está muy claro si el Deportivo tiene que negociar con el club que tiene sus derechos o si queda libre. Ello conduce a que no es seguro que el jugador de origen gallego pueda ser presentado hoy.

Ramiro Figueiras Amarelle

La playa es suya

Como una ola. Así ha irrumpido un coruñés residente en Matogrande en la cima del fútbol playa planetario. Su presencia chirría un tanto en la selección española de este deporte, cuya camiseta ha sudado trece veces. Ramiro Figueiras Amarelle, veinte años, comparte vestuario con un puñado de viejas glorias del fútbol nacional y osa chulear a mitos del balompié mundial. Cuando el herculino acababa de soplar las velas de su cuarto cumpleaños, España vivía la fiebre mundialística en territorio propio. Diecieséis años después, a principios de este mes, Ramiro se enfrentó a Stielike en una playa italiana y el as herculino celebró tres "roscos". A Uli le dio por repartir cera. "Me dio tres patadas tremendas, no se anda con bromas el alemán", advierte el coruñés aunque las patadas, "si te las da un mito duelen menos".