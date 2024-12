Hace 25 años | María Pita busca una empresa que organice la Cabalgata de Reyes

A sólo 15 días de fin de año, el Ayuntamiento inicia la búsqueda de una empresa interesada en organizar el belén viviente de los jardines de Méndez Núñez y la Cabalgata de Reyes. Habrá espectáculo para los niños pero las fechas se aproximan con los principales actos del programa navideño pendientes. El gobierno local dio los primeros pasos para diseñar estas actividades a finales de noviembre pero hasta ayer no se abrió el plazo para que las firmas interesadas presenten sus ofertas. Teniendo en cuenta que no termina hasta el día 1 de enero, la compañía que asuma el encargo tendrá que darse prisa para no montar el nacimiento en pleno Carnaval.



El NH Atlántico tendrá que cambiar 220 ventanales del edificio para poner fin a las constantes molestias que ocasiona la discoteca Models, situada en los bajos del establecimiento.

Por otra parte, el periodista Ángel Padín recibió el premio Pérez Lugín, que concede anualmente la Asociación de la Prensa coruñesa en colaboración con el Ayuntamiento, por su trabajo ‘Un camino que pudo desaparecer’, en el que narra las peripecias del Camino Inglés.

Deportivo, lider poderoso

El Deportivo, un líder poderoso tras derrotar al Lugo en Riazor in extremis

El Deportivo-Lugo era un partido que se presentía difícil; se encarriló como las propias rosas en los primeros momentos por la superioridad blanquiazul y se complicó poco después con un regalo defensivo que permitió el empate, hasta terminar en un angustioso triunfo de última hora (2-1). Lo mejor del choque fue el poderío que demostró el Deportivo en un bravo segundo tiempo, con sobresaliente para Castro y Muñoz, a los que vemos en la foto pelar contra viento y marea, en este caso con la durísima defensa rojiblanca.



Un restaurante de Santa Cruz acogió un almuerzo de confraternidad del consejo de administración de la Compañía Frigorífica y productores de la misma, durante el cual fueron entregados diversos premios de vinculación a productores con más de 25 años al servicio de la empresa y becas de estudio a hijos de productores. Como invitados especiales figuraban el presidente del Sindicato Provincial de Industrias Químicas, Carlos Bermúdez de Castro y Carnicero y Francisco Castelo García, así como la viuda e hijo de Ángel G. Pinedo, en cuya memoria se habían instituido las becas.

Inauguración de la nueva comisaría de policía

El nuevo edificio de la Comisaría de Policía, instalado en la plaza de Vigo, será inaugurado hoy oficialmente. El nuevo edificio consta de dos pisos, bajo y el sótano. En este último se encuentran los calabozos, el gabinete de identificación y la sala de interrogatorios. En el bajo se halla la Inspección de Guardia y los servicios dependientes de Puertos y Fronteras, multas, armas, establecimientos, hospederías, extranjeros y pasaportes. La secretaría, el archivo y el despacho del comisario jefe están en el primer piso y en la segunda planta funciona la Jefatura del sector Noroeste, la habilitación, el gabinete de radio y las brigadas de Investigación Social y Criminal. El secretario de la Dirección General de Seguridad, Rafael Romero de Arcos, visitó las dependencias acompañado de los distintos comisarios. Los servicios venían funcionando desde el 15 de octubre.

Portada diciembre 17 diciembre 1999

Un herido al caerse tras subir al tranvía en marcha

Bajaba el tranvía número 33 de la línea de San Andrés por la pendiente comprendida entre la calle de Santa Lucía y la parada fija de Pi y Margall, en Linares Rivas, y al pasar frente al kiosco estanco de Garás salió inopinadamente de junto a este un hombre que intentó subir en marcha, con tan mala fortuna que, aupado ya al estribo, chocó con la cabeza contra una de las columnas que sostienen el cable que suministra el fluido eléctrico y cayó al suelo sin sentido. El herido, de 33 años, es Jaime López, carretero, casado y domiciliado en la calle de Atocha Alta, donde vive con su esposa, María Cabanas, y cinco hijos, en una buhardilla, fue trasladado a la Casa de Socorro, donde el médico de guarida le apreció una herida de cinco centímetros en el frontal, siendo calificado su estado de pronóstico reservado. Quedó el lesionado en el Hospital de Caridad.