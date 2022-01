Hace 25 años: Llegaron los Reyes y pintadas contra la marcha de Toshack

El periódico del 7 de enero de 1997 destacaba como noticias principales el hielo y la nieve, que dificultaron el regreso de las vacaciones, la toma de posesión del general Luis Martínez Coll como jefe de la sexta región militar, la petición de Bebeto a Camacho para que no le alinee contra el Deportivo y las críticas por la urbanización de Penamoa.





Los vecinos del Ventorrillo y Agra do Orzán se oponen a la urbanización de Penamoa

Los presidentes de las asociaciones de vecinos Agra do Orzán y Ventorrillo han presentado ante el Ayuntamiento de La Coruña sendas alegaciones al avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por entender que "no es recomendable edificar en el lugar de Penamoa". Francisco Graña Iglesias y Jesús Esmorís Añón, responsables vecinales, quieren que el lugar se transforme en un pulmón verde para el barrio y afirman que "Penamoa podría convertirse en un gran gueto coruñés al puro estilo del Bronx de Nueva York".









Los niños coruñeses salieron a estrenar sus juguetes

Contra viento y marea y a pesar del frío que se registró durante la jornada de ayer en la ciudad, los niños coruñeses salieron a la calle para estrenar algunos de los regalos que los Reyes Magos dejaron en sus casas este año y que en la mayor parte de los casos incluían guantes, bufandas y otras prendas de abrigo. Como todos los años, las bicicletas, triciclos, patines y coches fueron los primeros en dejarse ver para pasar las primeras pruebas de resistencia impuestas por sus jóvenes dueños.









La Brigada Galicia regresará de Bosnia en marzo

Con motivo de la celebración de la Pascua Militar en La Coruña, el teniente general Luis Martínez Coll tomó ayer posesión como general jefe de la VI Región Militar Noroeste en sustitución del teniente general Máximo de Miguel Page. Durante el acto, Luis Martínez Coll anunció que la Brigada Aerotransportable Galicia regresará de Bosnia el próximo mes de marzo.









El Deportivo analiza la situación planteada tras el anuncio de Toshack de marcharse

El anuncio de John Benjamin Toshack de no renovar la próxima temporada por el Deportivo ha levantado un gran revuelo en el seno del Consejo de Administración y ha planteado una cierta "preocupación" por las repercusiones que pudiera tener en el equipo en plena competición de Liga cuando todavía no se ha llegado al ecuador. No obstante, el presidente, Augusto César Lendoiro, guarda silencio absoluto sobre la decisión del actual entrenador de anunciar que no renovará su compromiso contractual el próximo 30 de junio. Toshack había citado a todos sus jugadores como es habitual cuando hay entrenamiento. Fue un día normal, aunque aparecieron pintadas en las paredes de entrada de autoridades al estadio de Riazor en las que se manifestaban en contra del técnico blanquiazul con frases tan claras como "Toshack Bastard".





Bebeto pidió a Camacho no participar contra el Deportivo

Morriña, saudade, desasosiego, hambre de títulos, tranqulidad... Muchas son las cosas que en estos momentos deben de rondar la cabeza de un campeón del mundo que alcanzó la gloria en La Coruña y que cierto día --obligado o no-- decidió hacer sus maletas y partir con su familia hacia su hogar en Brasil. Tras su marcha, la familia Gama de Oliveira decidió regresar a España para recalar en las filas del Sevilla. Sin embargo, aquí parece que tampoco va a estar su futuro. El representante en España de Bebeto, Javier Escudero, conversó hace unos días con el presidente del Deportivo sobre la posibilidad de que el delantero retornase al estadio que le vio triunfar y el máximo mandatario deportivista no dio el no por respuesta. Por este motivo, y ante la posibilidad de marcharse del Sevilla, Bebeto pidió a Camacho que no lo alinease mañana en el encuentro de Copa del Rey ante el Deportivo.