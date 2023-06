Hace 25 años: Llega Javier Irureta y cae la última casa de San Diego

El periódico del 12 de junio de 1998 llevaba a portada la denuncia de la Xunta de vertidos al mar en Bens desde 1995, el incendio en un barco atracado en el puerto, a raíz de las chispas de una soldadura y la llegada de Irureta al Deportivo para "reverdecer viejos laureles".

Las máquinas derriban la última edificación en San Diego / Gago

Cayó la última casa de San Diego

La excavadora de la empresa Obras Coruña dieron ayer buena cuenta de la última casa que se mantenía en pie en el lugar de San Diego. La demolición se demoró por la intromisión de un ex residente. Ayer también se abrió el plazo para presentar ofertas al concurso para la construcción de infraestructuras urbanísticas en el futuro parque, por 293 millones.

Augusto Anllo, con su mujer y Francisco Vázquez

Os Mallos rinde homenaje a un médico del barrio

El barrio de Os Mallos dio ayer un caluroso y multitudinario homenaje al médico Augusto Anllo Cebrián. El facultativo, que ha atendido a varias generaciones de sus vecinos en su consulta, descubrió un busto erigido en su honor por suscripción popular en la pequeña plaza de San Vicente. El acto fue presidido por el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, y sirvió también de inauguración de la plaza, recientemente reformada por el Ayuntamiento.

Los bomberos trabajaron tres horas para sofocar el incendio / Gago

Los bomberos apagaron el segundo incendio en el puerto en quince días

Nada que ver con el anterior fuego, pero ya son dos los barcos en reparación que han registrado un incendio en menos de quince días. En ambos casos los daños fueron materiales, no hubo que lamentar lesionados; sin embargo, la alarma originada y el riesgo eran reales. La Capitanía Marítima, por si acaso, ha abierto una investigación para depurar responsabilidades, medida que adopta ante este tipo de incidentes.

El astronauta Aldrin compartió sus experiencias con el colegio Eirís

Ha cumplido ya los 72 años pero conserva en su memoria la imagen de aquel julio de 1969, cuando se convirtió en el segundo hombre que pisó la Luna. El ex astronauta Edwin E. Aldrin compartió sus experiencias con los alumnos del colegio internacional Eirís a través de una videoconferencia interactiva desde Segovia en la que también participaron todos los centros que la Universidad SEK tiene repartidos por Europa y América.

Irureta posa en la sala de trofeos del club para la presentación / Pedro Puig

Javier Irureta se convierte en el sexto entrenador de la era Lendoiro

Javier Iruretagoyena es oficialmente el nuevo entrenador del Deportivo. Ayer fue presentado en la sede del club coruñés, en donde confirmó que había firmado un contrato para las dos próximas temporadas. Su objetivo es llevar al club de nuevo a Europa, como ya hizo en equipos en los que militó con anterioridad. Su currículum y su trabajo lo avalan. Se convierte de esta manera en el sexto técnico deportivista desde que Augusto César Lendoiro llegó a la presidencia del club blanquiazul. El vasco no profundizó en demasiadas cuestiones porque no puede -- "hay cosas que tengo que hablar con el presidente", dijo--, como son el nombre del segundo entrenador o la fecha de inicio de la pretemporada. En cualquier caso, no ocultó que le gustaría que Paco Melo fuese su ayudante. "Hemos jugado juntos durante siete años en el Atlético de Madrid, mantenemos una buena amistad y es un hombre que ya estuvo en el Deportivo. A mí me gustaría tenerlo cerca de mí. Al margen de otros técnicos que hay en la casa, de los que espero tener toda la colaboración". "¿Qué vestuario no tiene problemas?", respondió el técnico cuando le expusieron lo problemático que puede resultar el del Deportivo, a tenor de lo sucedido en los últimos tiempos. "Cuando hay veintidós o veinticinco jugadores y sólo pueden jugar once en cada partido siempre hay problemas --añadió--; llevo diez años en Primera División, 325 partidos dirigidos en la categoría y siempre ha habido algún problema. No creo que el vestuario del Deportivo sea peor que otros que he conocido".