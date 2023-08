Hace 25 años: Jesulín de Ubrique y Curro Romero abren los toros en A Coruña y Lewinsky cuenta su relación con Clinton

El Ideal Gallego del 7 de agosto de 1998 llevaba a su portada que el Ayuntamiento paraliza las obras de las viviendas de Canes, la primera tarde de toros en A Coruña se saldó con una oreja para cada diestro, la asociación Amigos de La Coruña critica el proceso de segregación de la Audiencia Provincial, los empresarios también reclaman que se imparta el segundo ciclo de Medicina, el Deportivo no podrá presentarse el lunes ante su afición y la reunión entre el comité de empresa y la dirección de Sestico termina sin acuerdo.

Más de 400 personas se manifestaron hace una semana contra la urbanización de Cances / Gago

Vázquez desarrollará un plan de control en Penamoa antes de urbanizar Cances

Francisco Vázquez recibió ayer a una representación del a agrupación vecinal del Ventorrillo y en apenas quince minutos tuvo tiempo de reconocer la falta de coordinación municipal, asumir las proporciones que ha tomado el poblado de Penamoa y comprometerse a resolver el problema detectado en una de las zonas olvidadas de A Coruña. La entrevista sirvió también para anunciar la suspensión de las labores de urbanización de la parcela de Cances, en la que se prevé construir 36 viviendas sociales, hasta que el acuerdo entre gobierno local y vecinos sea completo.

Curro realizó pases de bellísima factura pero un amplio sector del público no supo darles el valor que tenían

El público coruñés "no tuvo ojos" para ver al mejor Curro Romero

Una pena. Muchos de los espectadores que se dieron cita ayer en el Coliseo no supieron apreciar lo que estaba sucediendo en el albero de la plaza, en el toro que abría la Feria María Pita 1998. Fue un toreo auténtico pata negra el desarrollado por Curro Romero, que no está hecho, efectivamente, para todos los paladares. Ayer se concedieron indebidamente dos orejas repartidas entre Jesulín de Ubrique y Eugenio de Mora. Sus faenas no fueron para tanto y, además, la petición del público no era mayoritaria, aunque sí, eso hay que reconocerlo, ruidosa.

Monica Lewinsky llega al tribunal donde prestó declaración

Monica Lewinsky cuenta la verdad sobre su relación sexual con Clinton

Después de meses de tira y afloja, devaneos y suposiciones, Monica Lewinsky, pertrechada con una inmunidad total, contó ayer finalmente "toda la verdad" ante el gran jurado que investiga la supuesta relación adúltera entre el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la joven.