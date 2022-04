Hace 25 años: Jardines colgantes en las farolas y Aira entrena con el primer equipo

El periódico del 1 de abril de 1997 destacaba como noticias principales la muerte de 22 personas tras descarrilar un ferrocarril en navarra, los jardines colgantes en las farolas y la investigación de la Policía en 56 empresas gallegas para encontrar dinero de la droga.









Jardines colgantes en las farolas

La operación "ciudad verde", impulsada hace unos meses con la instalación de grandes jardineras en las aceras y medianas de distintas calels de la ciudad se completa durante estos días. Operarios de Jardines iniciaron ayer la colocación de pequeños maceteros con enredaderas en las farolas de Los Cantones.









Preocupación en el Agra y Los Mallos por la falta de recintos para las fiestas

La preocupación cunde entre los vecinos y las comisiones de fiestas del Agra del Orzán y Los Mallos. A dos y tres meses vista, respectivamente, del inicio de los festejos, en ambos casos de gran tradición popular, las respectivas organizaciones desconocen dónde ubicarán las barracas y demás parafernalia festiva. Las dos comisiones negocian contrarreloj posibles ubicaciones mientras que ultiman la contratación de las orquestas y los feriantes participantes.









"Cuac FM!" celebra con sus 140 socios su primer año de emisiones

La emisora universitaria "Cuac FM!" celebra durante esta semana su primer aniversario con actividades diarias. Después de un año en antena y más de año y medio como asociación estudiantil, el Colectivo de Universitarios Activos (Cuac) se ha convertido en una de las agrupaciones con más adeptos, unas 140 personas forman parte del colectivo y es la única emisora universitaria que emite nueve horas diarias y un total de cuarenta programas. Mariano Fernández, Roberto Garea y José Manuel Vázquez (en la foto) son los miembros fundadores de Cuac.









Carlos Alberto Silva incorpora a Aira

El Deportivo regresa al trabajo tras la jornada de descanso. La principal novedad será la presencia del central del Fabril José Manuel Aira, que recibía la noticia a última hora de ayer. Carlos Alberto Silva quiere a Aira entrenándose hoy con el primer equipo probablemente para cubrir las ausencias de Miroslav Djukic, que regresará el jueves, y Nourredine Naybet, concentrado con su selección. La noticia es una magnífica oportunidad para que el joven defensa muestre su madurez.









Barredo: "Nunca cambiaría la selección por el CRAT"

Uno de los jugadores más carismáticos del CRAT Xestur es el segunda línea Antonio Barredo quien, a sus 22 años, ya fue en varias ocasiones internacional hasta que decidió renunciar a la selección española. Según argumenta, los motivos fueron claros: "Jugar con la selección roba mucho tiempo, porque no sólo es ir a entrenar con el equipo nacional, porque es también concentraciones, partidos, torneos...". Y es que este segunda línea coruñés tiene muy claro que los estudios son lo primero. "Hay que pensar en el futuro y ese se fragua en los estudios", argumenta. Además, así tiene más tiempo para su equipo: "Ahora mismo me preocupa más el equipo que la selección; ser internacional es una experiencia bonita pero no cambiaría la selección por el CRAT".