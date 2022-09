Hace 25 años: Inauguración de la Audiencia y cierran los Tom y Jerry

El periódico del 27 de septiembre de 1997 destacaba como noticias principales la deuda de Gobierno y Xunta con La Coruña, a la que deben 50.000 millones, la opinión de Fraga sobre los debates electorales en televisión, sobre los que dice “Yo no discuto con maleducados" y las flores gallegas que adornarán la boda de la infanta Cristina.

Francisco Vázquez, con un policía

Inspector frente a subinspector

Dos hombres para un destino. El inspector de la policía local, Miguel Ángel Gervas, y el subinspector, Antonio Alfeirán, se “disputan“ el cargo de jefe de la Policía Local. Al ganador no solo le corresponderá el deber y el honor de bregar con una plantilla de unos 330 efectivos. Además, será la primera persona en ocupar ese cargo en la historia de la ciudad, pues si bien al actual inspector se le denomina “jefe“, en realidad no ostenta dicho cargo. Inspector y subinspector se verán las caras no solo en el trabajo. Según informaciones facilitadas por el gobierno municipal, Gervas y Alfeirán son las únicas personas que se han presentado al concurso de méritos para ocupar la plaza de jefe.

Manuel Fraga y diversas autoridades, en la inauguración de la Audiencia l Pedro Puig

La Audiencia Provincial, inaugurada ayer, no comenzará a funcionar hasta enero

El presidente de la Xunta inauguró ayer la nueva Audiencia Provincial de La Coruña que no estará en funcionamiento hasta el próximo mes de enero. Durante el acto, el abad de la Colegiata, Rafael Taboada, bendijo el edificio y el presidente de la Xunta descubrió una placa conmemorativa acompañado del conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou. Manuel Fraga destacó que el fin de la infraestructura judicial, donde se incluye la nueva Audiencia, permitirá a Galicia estar perfectamente dotada en este ámbito hasta el año 2013 con una inversión de más de 5,000 millones de pesetas.

Cines Tom y Jerry

Los cines Tom y Jerry cerraron sus puertas

Nuevo golpe bajo a los cinéfilos, a sumar a los cierres del Goya (abril 96) y del Avenida (marzo 97), sin contar el de la reconvertida sala X de los Chaplin. A las 10:45 del jueves comenzó la última función de los cines Tom y Jerry. Una película exótica ("Fuego") y una americanada ("Breakdown") pusieron fin a los diez años de existencia de las estrechas pero coquetas salas de la calle San Andrés. La falta de espectadores no fue, en esta ocasión, el motivo del adiós. Severino Pato, propietario de Pronorte, empresa que gestiona los cines, explica que no logró llegar a un acuerdo con los dueños del local, también de la tienda La Ganga, contiguo a la salas, en régimen de alquiler. Los Tom y Jerry fueron los primeros mini cines, salas para menos de 100 espectadores, de la ciudad y hasta la llegada del coloso Los Rosales, los últimos de nueva planta construidos en el municipio. Los dos mayores éxitos de su historia fueron “Como agua para Chocolate" (diez meses en cartel) y “Delicatessen " (cinco meses).

La mancomunidad desoye a La Coruña y continúa con su proyecto de residuos

Pese a las “invitaciones“ realizadas por los políticos locales del ayuntamiento de La Coruña para que los ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de municipios del área coruñesa dieran a su plan de tratamiento de residuos sólidos, estos se mantienen firmes y, de momento, continúan con su proyecto. Representantes de la Mancomunidad mantuvieron recientemente una reunión con altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y Economía para presentar el proyecto de tratamiento de residuos sólidos ante la Unión Europea, en relación a la convocatoria de los fondos Pomal. Y prevén desarrollar el proyecto, cuyo coste está cifrado en más de 1.200 millones de pesetas, en el año 2000.

Flores coruñesas para la boda de Cristina e Iñaki

Un vivero de la provincia de La Coruña llamado Queiroa está enviando una importante cantidad de flores (lirios), en su mayoría blancos, para ser distribuidos en la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La plantación, que se encuentra entre las localidades de Pontedeume y As Pontes, cultiva este tipo de lirios para después comercializarlos. La floristería Prat de Barcelona los recibe con la flor cerrada y posteriormente se encarga de distribuirlos en la catedral de Barcelona y por las calles de la ciudad condal. La variedad del lirio que se está enviando es el llamado oriental. Y la envergadura del encargo de casa real obligará a la floristería de Barcelona a cerrar sus puertas a partir del miércoles y hasta pasada la boda, ya que todo el personal estará dedicado a este acontecimiento.