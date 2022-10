Hace 25 años: Inaugurada la primera fase del Hospital Militar

El periódico del 16 de octubre llevaba a portada la derrota del Deportivo en casa ante el Valladolid por 1-3 y la intención de Alvedro de mantener el último vuelo del domingo.

Iberia cede ante la presión ciudadana

Iberia se ha bajado de las nubes y ha atendido el clamor que recorría a ras de tierra, La Coruña y su área metropolitana. El último vuelo dominical se mantendrá y la frecuencia de las 17:05 horas con Madrid la seguirá haciendo un avión MD88, de 155 plazas. El conselleiro de Industria, Antonio Couceiro, recibió ayer por la tarde sendas comunicaciones del ministro de Industria, Josep Piqué, y del director de la compañía aérea, Xabier de Irala. En sus escritos, los mandatarios le anticipan ambas buenas nuevas. El Ayuntamiento acogió con cautela la noticia, a la espera de la confirmación oficial de Iberia.

Cochón y Fraga visitan el hospital militar | Pedro Puig

Hospital Militar

Al Hospital "Abente y Lago", bautizado así en memoria de un general inspector que dirigió el centro, le quedan dos años de obras antes de que esté a pleno rendimiento. El conselleiro de Sanidade, José María Hernández Cochón, anunció ayer que el plan para la reforma del área hospitalaria se licitará de forma inmediata. El conselleiro acudió ayer junto al presidente de la Xunta, Manuel Fraga; el presidente de la Diputación, Augusto César Lendoiro, y una biznieta de Abente y Lago, María José Lastres, a la inauguración de la primera fase de los trabajos: el área de consultas externas de especialidades y el centro de salud, que ya están en marcha.

Un joven, Juan Manuel de Prada, gana el Planeta con una novela policíaca

La incertidumbre no existe en el Planeta de Lara. Juan Manuel de Prada, el gran favorito para adjudicarse el premio literario más importante de España fue finalmente el ganador. Las cámaras de televisión acompañaron al joven escritor a su entrada en el hotel Princesa Sofía de Barcelona, donde se falló el premio. "Donde nada se olvida", extraído de un verso de Aleixandre, es el título original de la novela ganadora, que finalmente será publicada como "La tempestad".

Bebeto, con su hijo pequeño Matheus

Bebeto: "Lendoiro es el que tiene que tomar una decisión"

Bebeto sigue en Río. Una jornada más, el delantero bahiano estuvo hasta última hora de la noche esperando una llamada de La Coruña que le dijera que está todo arreglado y que el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, aceptaba pagarle los trescientos mil dólares prometidos a mayores: "Estoy muy dolido y decepcionado. No me esperaba que hubiera ocurrido una cosa así. Cada llamada que recibo me hace saltar el corazón, porque creo que es Lendoiro que me va a decir que está dispuesto a pagarme lo que me prometió pero no es así". Sobre el contacto con el presidente del Deportivo, afirma: "Yo no tengo nada que llamar al presidente, es él quien tiene que decidir si acepta mis condiciones o no". Sobre las declaraciones de Lendoiro de que no acepta chantajes, asegura que prefiere no hablar: "Sólo decir que yo no soy un chantajista".