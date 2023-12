Hace 25 años | Inauguración de la calle de La Franja y un Quevedo en A Coruña

El periódico del 13 de diciembre de 1998 destacaba como noticias principales la llamada de la Federación de Vecinos para movilizarse contra el peaje de A Barcala y la inauguración de la remozada calle de La Franja.

La Federación de Vecinos anima a los coruñeses a movilizarse

La Federación de Asociaciones de Vecinos se sumará a la protesta contra el peaje de A Barcala y anima a todos los coruñeses a participar en la manifestación que el próximo día 20 se celebrará en el área de descanso de la autopista. José Antonio Folgueira Madarro, presidente de la federación, explicó que el movimiento vecinal se sumará a la iniciativa de los ayuntamientos de la comarca que han denunciado la incompatibilidad del peaje con las obras de los accesos de A Coruña.

Libro de Quevedo

Un Quevedo de puño y letra

"Execración por la fe católica contra la blasfema obstinación de los judíos que hablan portugués y en Madrid fijaron carteles sacrílegos y heréticos, aconsejando el remedio que ataja lo que, sucedido en este mundo, con todos los tormentos aún no se puede empezar a castigar". El autor de este título incendiario no es otro que Francisco Quevedo Villegas, que lo firma de su puño y letra en Villanueva de los Infantes el 20 de julio de 1633. Tendrían que pasar la friolera de tres siglos para que este manuscrito fuera rescatado, en 1993, de entre los anaqueles de la biblioteca del Real Consulado de A Coruña por José María Díaz Fernández, canónigo y archivero de la catedral de Santiago. "La Execración contra los judíos", texto dirigido por Quevedo contra el gobierno del conde-duque de Olivares, no es la única joya que atesora esta biblioteca, fundada en 1803 por el ilustrado Pedro Antonio Sánchez Vaamonde (Curtis, 1749-Santiago 1806), también canónigo de la catedral compostelana, economista y miembro numerario de la Academia de Historia.

Alumnos de Dominicos

Dominicos, un colegio que forma en la tolerancia y la libertad

Desde que Santo Domingo de Guzmán fundó la orden de los padres dominicos en el siglo XIII, la congregación se ha regido siempre por normas democráticas. Los colegios dirigidos por estos religiosos han heredado ese espíritu noble y sencillo. Así se explica en el ideario del colegio, que basa su proyecto educativo en la tolerancia y la libertad. Según el director, el padre Agustín Benito Sánchez, los más de 800 alumnos son "gente excelente".

La Franja, una calle para pasear mirando al suelo

La calle de La Franja estrenó ayer de manera oficial su cambio de imagen. La remodelación ha supuesto la peatonalización de esta emblemática vía coruñesa, que ayer fue inaugurada por el alcalde, Francisco Vázquez. Pero el recorrido por la calle ofrece desde ahora un atractivo añadido: La reproducción de los escudos de las diecisiete comunidades autónomas, la Unión Europea y A Coruña, éste último fue descubierto por el alcalde y la autora de las reproducciones, la muralista y pintora Rosa Guisán. Los emblemas se han realizado en un material novedoso, hecho a base de resina, áridos y oxidaciones, lo que lo hace más resistente a los efectos de la humedad. Al acto acudieron, entre otros, los concejales Salvador Fernández Moreda, Javier Losada, Juan Manuel Iglesias Mato, Florencio Cardador y María Victoria Abad, el portavoz del grupo municipal del BNG, Enrique Tello, el senador del PP, Álvaro Someso, representantes de las casas regionales, vecinos y comerciantes.