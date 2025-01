Hace 25 años | El hielo causa varias caídas en la pasarela peatonal del Materno

Los resbalones en la pasarela peatonal del Materno, helada por las bajas temperaturas, y el accidente de un camión lleno de ladrillos de hormigón ocupaban la portada de El Ideal Gallego tal día como hoy hace veinticinco años. En 1975, la noticia estaba en la remodelación de la playa de Santa Cristina, con la preparación de los primeros estudios para la realización de los trabajos, que contemplaban la construcción de varios espigones, según el ingeniero Pedro Suárez Bores, a quien María Pita había encargado la redacción del proyecto. En 1950, el periódico hablaba sobre la reforma de los jardines de Méndez Núñez, que incluía el traslado del palco de la música, una actuación que muchos coruñeses consideraban insuficiente para la zona.

Portada 12 enero 2000

El hielo causa varias caídas en la pasarela peatonal del Materno

La pasarela peatonal que da acceso al hospital Materno Infantil, en As Xubias, se convirtió en una inesperada pista de patinaje. Las placas de hielo que se generaron en el suelo debido a las bajas temperaturas provocaron varias caídas. Hasta allí se desplazaron miembros del Parque de Bomberos que, con ayuda de 500 litros de agua y varios kilos de sal, lograron derretir finalmente el hielo.



No es la única caída que reflejaba el diario, que se hacía eco también de un accidente en Alfonso Molina, en el que un camión perdió parte de su carga al tomar la curva de acceso a San Cristóbal. El conductor del camión no sufrió ningún tipo de daño, no así la carga, ladrillos de hormigón, que quedaron rotos y esparcidos por la calzada tras el siniestro, que dejó pocos enteros.



Otra de las informaciones que incluía el periódico tal día como hoy en el año 2000 era la del incremento de las medidas de control en el puerto, con la instalación de cámaras de vigilancia. El anuncio lo hizo el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, durante una entrevista mantenida con los representantes de la Cofradía de Pescadores. Además, también está previsto reforzar el sistema de cierre de los accesos a las instalaciones.

Portada 12 enero 1975

Estudios para rehacer la playa de Santa Cristina

Para iniciar los trabajos encaminados a la ordenación de la playa de Santa Cristina, en su parte dentro de los límites del municipio de La Coruña, llegó a esta ciudad don Pedro Suárez Bores, catedrático de puertos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, a quien el Ayuntamiento ha encargado el estudio de las mareas de Santa Cristina. Acompañado del ponente de Obras; señor Lasheras Artaso; del jefe de Puertos y Costas de Galicia, señor Molezún Núñez, y del señor Arriandaba, ingeniero director del grupo de puertos de La Coruña-Norte, visitó en las primeras horas de la mañana, la zona. Posteriormente se reunió con el alcalde, señor Hervada. Entre las necesidades para reconstruir la playa, según estos primeros estudios, se incluye la construcción de algunos espigones que se intentará que afecten poco al paisaje.

Portada 12 enero 1950

La reforma en Méndez Núñez trasladará el palco

El Palco de la Música será trasladado de lugar quince o veinte metros con la reforma que se lleva a cabo en el Paseo de Méndez Núñez. Pero no se eliminarán los ruidos que hacen imposible oír un buen concierto ni se resuelve el problema de estética urbanística que el avejentado templete plantea en un sector que está experimentando un plausible y acertado remozamiento. El templete está pidiendo angustiosamente la jubilación con todos los honores, en recuerdo de unos días felices en los que muchos coruñeses piensan con nostalgia. La obra que se realiza en los Jardines pedía otra cosa; un teatro o un auditorium bellamente concebido. Con la reforma que se lleva a cabo queda al descubierto la inmensa urna funeraria del Kiosco Alfonso que, en un atentado contra el buen gusto, se consintió en destrozar las líneas armónicas del citado edificio.