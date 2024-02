Hace 25 años | Hasta 24 personajes esperan por una calle y el BNG, contra el ascensor del monte de San Pedro

Jaime Hervada: "El Parque de Santa Margarita es el compromiso que me hago como alcalde". El alcalde de La Coruña se reunió con los medios de comunicación. Don Jaime Hervada estuvo acompañado por el presidente del Sindicato de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad, don Máximo Sanz. El señor Hervada dijo sobre el Parque de Santa Margarita que era el compromiso que se hacía como alcalde. "No sé cuál de los proyectos que sobre el parque existen iniciaré pero antes de que me vaya de la Alcaldía estará hecho".