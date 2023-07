Hace 25 años: Furia e incidentes en Alvedro por el overbooking y Rufai obligado a jugar el Mundial

El periódico del 21 de julio de 1998 llevaba a su portada que Beiras considera imprescindible abrir un proceso constituyente, el director general del Fondo Monetario asegura que el euro beneficiará a Galicia, la construcción del recinto ferial en la fábrica de armas abarataría los costes, descontrol en Alvedro por la huelga de celo de AENA y la sobreventa de billetes, Hadji advierte de que hay varios clubes dispuestos a comprar su pase al Sporting de Lisboa, Fraga defiende un sector audiovisual gallego fuerte en servicios y contenidos y el Colegio de Abogados estudia los efectos de la segregación de la Audiencia.



La Guardia Civil actuó ayer en Alvedro para frenar las protestas de los pasajeros

Agentes de la Guardia Civil intervinieron ayer en dos ocasiones en Alvedro para proteger al personal de Iberia de la furia de viajeros que se habían quedado en tierra por un overbooking real, según fuentes del aeropuerto. El primer altercado se registró a las ocho de la mañnaa cuando la sobreventa de billetes dejó sin asiento a una pareja de recién casados en viaje de luna de miel. Ante el temor de una agresión por parte del indignado novio -la pareja perdía con ese vuelo la conexión a París desde Madrid- la compañía dio aviso a la Guardia Civil. Por su parte, el recién casado solicitó protección a la Policía Nacional. La escena se repitió con otro pasajero a primeras horas de la tarde, aunque cabe destacar que en ninguno de los dos altercados se registraron agresiones.

Pasajeros protestan en el mostrador de Iberia/Aviaco por la cancelación de un vuelo el pasado domingo / Gago

El alcalde admite la construcción del ferial en los terrenos de la Fábrica de Armas

La posibilidad de que el recinto ferial se construya en los terrenos que en la actualidad ocupa la Fábrica de Armas ha dejado de ser remota. El alcalde, Francisco Vázquez, abrió de manera definitiva las puertas a la aprobación de la, para muchos, considerada mejor alternativa posible, tras reunirse con representantes del comité de empresa de la factoría.

Ayuntamiento, Diputación e Industria barajan ahora dos alternativas, Someso (izquierda) y Fábrica de Armas (derecha) como emplazamiento del recinto ferial

Rufai, obligado a jugar el Mundial para evitarle un conflicto político a su padre

La participación de Peter Rufai en el Mundial de Francia todavía trae cola. El guardameta deportivista fue triste protagonista en la cita gala debido a que no realizó un buen campeonato. "Estoy satisfecho de lo que he hecho, porque no estaba preparado para disputar ese Mundial. Me habían dicho que no iba a ir a Francia, por lo que cogí vacaciones. Cogí una reserva para irme con mi familia a Cuba y me encontraba descansando, con mis amigos, yendo a la discoteca, cuando escuché el mensaje en el teléfono para que me incorporara a la concentración de Suiza", explica el portero. Según afirma el guardameta nigeriano, incluso recibió amenazas: "Me dijeron que por el bien de mi familia debía disputar el Mundial, metiendo temas políticos por el medio". "Me obligaron, -sostiene Rufai-, alegando que si no iba cambiaría la situación política. El lugar del que es mi padre es contrario al gobierno de Nigeria, por lo cual me argumentaron que si no acudía al Mundial eso podría repercutir en la relación con mi familia", anuncia el internacional nigeriano.

Peter Rufai observa como Ziani remata de cabeza un balón durante el entrenamiento vespertino de ayer / Pedro Puig